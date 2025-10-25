“Não existe Planeta B”, alerta astrofísico às vésperas da COP30

A menos de três semanas do início da COP30, em Belém (PA), lideranças mundiais engajadas em discutir as mudanças do clima afinam o discurso com cientistas que estão preocupados com o futuro da Terra e com a resistência das espécies do planeta, entre elas, a espécie humana. A menos de três semanas do início da COP30, em Belém (PA), lideranças mundiais engajadas em discutir as mudanças do clima afinam o discurso com cientistas que estão preocupados com o futuro da Terra e com a resistência das espécies do planeta, entre elas, a espécie humana.

Para o astrofísico Ricardo Ogando, do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (MCTI), a Terra é “a nossa única opção”. Ele está alinhado com o movimento global de astrônomos e voluntários Astronomers for Planet Earth (Astrônomos pelo Planeta Terra, em livre tradução), que defende soluções práticas em prol da regeneração do planeta. Em entrevista exclusiva, Ogando reforçou a importância do planeta Terra e de investimentos em políticas públicas a favor do meio ambiente. Ele exclui, por uma série de fatores científicos, a crença futurística de habitarmos um “Planeta B”, em um futuro próximo ou remoto.

“São vários fatores que você tem que conjugar para chegar a um planeta que seja habitável. Mas, ainda tem a questão de conseguir chegar lá. Ou seja, nosso planeta é algo muito extraordinário mesmo”, explica Ogando. Para Ogando, nem mesmo Marte, nosso planeta vizinho, e com missões programadas para as próximas décadas seria habitável. Além de questões de infraestrutura e de habitação, o astrofísico pondera a questão dos investimentos. “É muito mais barato ficar na Terra e cuidar dela. Essa é uma conta fácil de fazer”, diz. Acompanhe trechos da entrevista para o podcast S.O.S! Terra Chamando!, uma parceria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e da Fundação Oswaldo Cruz e que estreia no dia 3 de novembro, na Rádio MEC.

Agência Brasil: Do ponto de vista da ciência e da astronomia estamos diante de um momento antagônico. De um lado, conquistas espaciais e astronômicas que apontam até para a possibilidade de encontrarmos vida em outros planetas e luas. Por outro lado, nosso planeta corre sérios riscos. Por que a humanidade precisa entender que a Terra é um planeta especial? Ricardo Ogando: A Terra é especial porque é o único planeta em que há vida, segundo a conhecemos. Pelo menos, até o momento, é o que sabemos. Nesse momento específico, em que se fala muito em emergência climática, é possível fazer um paralelo com a saúde - e o planeta Terra está febril. Pode-se dizer que está num processo de inflamação. E para tratar é preciso realmente parar com a fonte desse problema, para que a humanidade e outras espécies continuem vivendo aqui. Não há outra alternativa. Temos várias razões para o planeta estar nessa situação de emergência climática, passando por aquecimento global, aumento da temperatura média do planeta, ao longo dos anos, especialmente após o início da atividade industrial. A humanidade precisa entender que será afetada, principalmente as comunidades mais vulneráveis, que serão os primeiros a serem impactados. Vimos recentemente episódios extremos de chuvas no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Esse é um fenômeno que vai cada vez mais afetar vários aspectos da vida, da sociedade humana, e a gente precisa olhar para isso com cuidado, porque o prejuízo vai ser dividido entre todos nós. Agência Brasil: O senhor faz parte do grupo de cerca de 2,3 mil astrônomos e voluntários que integram o Astronomers for Planet Earth (Astrônomos pelo Planeta Terra, em livre tradução), que defende pragmatismo e urgência para lidarmos com a situação do planeta. Como frear a degradação da Terra, na sua avaliação?

Ricardo Ogando: Essa é uma pergunta muito interessante. De um lado temos a importância das atitudes individuais. Sem dúvida são muito importantes para os cidadãos se engajarem, entenderem o lugar onde estão para que tomem atitudes ambientalmente conscientes. Mas, a gente precisa também de medidas públicas, de políticas efetivas que tocam nesse assunto. Vamos pegar, por exemplo, o consumo de canudos de plástico, objetos maléficos à fauna marinha. Esse já foi um assunto bastante polêmico. Até é possível oferecer outras opções em restaurantes, bares, lanchonetes e quiosques, mas se ainda há fornecedores fabricando canudos, o problema continua acontecendo. Então, você tem que atacar o problema na raiz com políticas públicas, com regulação. Agência Brasil: O astrofísico Marcelo Gleiser em seu último livro “O Despertar do Universo Consciente” cita a Terra como um oásis no Universo, onde a vida evoluiu de forma complexa. Então, lhe pergunto se há esperança de encontrarmos uma outra Terra, um planeta B? Ricardo Ogando: Primeiro, concordo com esse olhar do Marcelo Gleiser de falar que a Terra é, sim, um oásis para a vida complexa. E sobre essa visão futurista de “Planeta B” ou planeta alternativo à Terra, obviamente que a ciência almeja descobertas astronômicas que cheguem a esse grau de surpresa. Mas, por outro lado, está muito longe ainda. Não existe nada palpável. Essa grande pergunta - “estamos sozinhos no Universo?” - é irmã de outra pergunta “existem outros lugares onde a gente poderia expandir o alcance da humanidade?”. E ainda estamos muito longe de respondê-las.