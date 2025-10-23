Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PF prende homem que disseminava pornografia infantil na dark web

PF prende homem que disseminava pornografia infantil na dark web

Autor Douglas Corrêa – Repórter da Agência Brasil
Autor
Douglas Corrêa – Repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Agentes da Polícia Federal prenderam nesta quarta-feira (22) durante a Operação Miopia, um homem investigado por participar ativamente de fóruns da dark web que conectavam abusadores sexuais em várias partes do mundo.

A finalidade da ação é reprimir uma organização criminosa voltada para a disseminação de fotos e vídeos contendo cenas de violência sexual contra crianças e adolescentes, da qual o investigado fazia parte.

Os policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos cumpriram um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva contra o homem.

Durante as buscas na residência do investigado, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio, foram apreendidos oito computadores, quatro celulares e dezenas de mídias de armazenamento (HDs e SSDs), que serão submetidos à perícia técnica criminal.

Dark web

A dark web é uma parte da internet que não é indexada por mecanismos de busca tradicionais e requer navegadores especiais para acesso.

Ela oferece alto grau de anonimato, o que permite tanto a proteção de identidades, quanto atividades criminosas, como a venda de dados roubados e itens ilegais.

Operação Miopia

As ações tiveram início, a partir de cooperação policial internacional tendo em vista a transnacionalidade do alcance dos fóruns.

Através da força-tarefa, a Polícia Federal apurou indícios de que o investigado também publicou grande quantidade de conteúdos ilícitos dessa natureza.

As investigações seguirão para apurar todos os crimes cometidos pelo suspeito e demais membros da organização criminosa.

O preso responderá pelos crimes de organização criminosa, produção, compartilhamento e armazenamento de arquivos contendo cenas de violência sexual infantojuvenil. Também são investigadas condutas relacionadas aos crimes de aliciamento de criança e estupro de vulnerável.

Alerta

A Polícia Federal faz um alerta aos pais e aos responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais.

Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção.

Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, também pode ajudar a identificar situações de risco.

"[É importante] ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação contínua sendo um instrumento capaz de salvar vidas”, explica a PF.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar