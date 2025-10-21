Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Delegacia da PF no Aeroporto de Guarulhos terá capacidade duplicada

Autor Elaine Patrícia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Tipo Notícia

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta terça-feira (21) o início das obras de ampliação e de modernização da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Os investimentos nessas obras, informou o ministro durante agenda na cidade paulista, somam R$ 22 milhões e devem ser entregues no prazo de 18 meses.

Essa ampliação deverá duplicar a capacidade de atendimento da PF no aeroporto. A área à disposição da corporação vai passar de 1,4 mil metros quadrados (m²) para 2,6 mil m², o que deve melhorar e fortalecer a atuação do órgão nas áreas de imigração, controle de fronteiras, prevenção ao tráfico internacional de drogas e repressão a crimes transnacionais.

Só neste ano, mais de 2,2 mil prisões foram realizadas pela delegacia do órgão instalada no Aeroporto de Guarulhos, segundo a PF. O ministro acrescentou que mais de 60% dos estrangeiros que chegam ao país entram pelo Aeroporto de Guarulhos ─ em 2025, o Brasil já recebeu 9 milhões de turistas estrangeiros.

“Esse é um momento histórico para o aeroporto. Não são apenas os R$ 22 milhões para a ampliação, o que é muito importante, mas a gente está discutindo um programa com investimentos na ordem de mais de R$ 300 milhões”, disse o ministro, durante uma cerimônia realizada no terminal aeroportuário nesta tarde.

Todos esses investimentos, disse o ministro, estão previstos para a melhoria da fiscalização na área de tecnologia da informação, monitoramento e para mecanismos de operação de bagagem. “Tem um conjunto de investimentos que estão sendo feitos aqui que dialoga com a necessidade de a gente poder cada vez mais estruturar a segurança do aeroporto de Guarulhos”, disse Costa Filho.

 

São Paulo (SP), 21/10/2025 - Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participa da Cerimônia de Lançamento das obras de ampliação da Delegacia Especial da Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Segundo a Polícia Federal, a nova estrutura prevê a readequação completa do pavimento térreo, e a construção de um novo andar superior, com laboratório de perícia, áreas de plantão, salas de audiência, gabinete ampliado, espaços para papiloscopia, canil K9, cartórios e atendimento de passaportes.

A iniciativa faz parte do programa federal Aeroportos Mais Seguros que, segundo o ministro, tem expectativa de movimentar R$ 1 bilhão de investimentos nos aeroportos de todo o país.

No ano passado, mais de 43 milhões de passageiros passaram pelo Aeroporto de Guarulhos, o maior terminal aéreo da América Latina.

“Esse aeroporto é extremamente importante para o Brasil e para a América Latina. Essa é a maior fronteira da América Latina. Então, a importância da PF nesse aeroporto é essencial. Essa parceria visa a proporcionar melhores condições de trabalho, para garantir não só a segurança do voo, mas do passageiro e da sociedade como um todo”, disse Rodrigo Luis Sanfurgo de Carvalho, superintendente da PF em São Paulo.

Congonhas

Segundo o ministro de Portos  Aeroportos, nos próximos dias, o governo federal também deverá anunciar um programa de melhorias para o Aeroporto de Congonhas, na capital paulista.

“Nos próximos 20 dias, nós vamos anunciar mais R$ 2,5 milhões de investimentos no Aeroporto de Congonhas, que vai mudar completamente a sua infraestrutura. Estamos fazendo diversos investimentos aqui no estado de São Paulo, tais como no Aeroporto de Americana e no de Olímpia”, declarou. “Estamos fortalecendo a aviação no Estado de São Paulo, que é fundamental, e não só para esses grandes players, que são os aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos, mas também para a aviação regional”, falou o ministro.

Litoral paulista

Mais cedo, o ministro esteve nas cidades de São Sebastião e Caraguatatuba, no litoral norte paulista. Em São Sebastião, Silvio Costa Filho anunciou o arrendamento da área SSB01 do Porto de São Sebastião, que prevê um píer de atracação, ampliação do pátio, um novo sistema para carga e descarga de caminhões, além de dragagem para aprofundar os canais de acesso.

Segundo o ministério, essas obras devem gerar 5 mil empregos durante a construção e 1,3 mil postos de trabalho permanentes na operação.

Já em Caraguatatuba, o ministro anunciou o projeto do novo aeródromo do município, que está em fase de licenciamento. A previsão é de que seja construída uma pista de pouso e decolagem de 880 metros, projetada para receber aeronaves de pequeno porte, tanto de aviação geral quanto executiva.

O aeródromo também será equipado para operar por instrumentos (IFR), o que permitirá pousos e decolagens com segurança mesmo em condições meteorológicas desfavoráveis.

