Delegacia da PF no Aeroporto de Guarulhos terá capacidade duplicada

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta terça-feira (21) o início das obras de ampliação e de modernização da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Os investimentos nessas obras, informou o ministro durante agenda na cidade paulista, somam R$ 22 milhões e devem ser entregues no prazo de 18 meses.

Essa ampliação deverá duplicar a capacidade de atendimento da PF no aeroporto. A área à disposição da corporação vai passar de 1,4 mil metros quadrados (m²) para 2,6 mil m², o que deve melhorar e fortalecer a atuação do órgão nas áreas de imigração, controle de fronteiras, prevenção ao tráfico internacional de drogas e repressão a crimes transnacionais. Só neste ano, mais de 2,2 mil prisões foram realizadas pela delegacia do órgão instalada no Aeroporto de Guarulhos, segundo a PF. O ministro acrescentou que mais de 60% dos estrangeiros que chegam ao país entram pelo Aeroporto de Guarulhos ─ em 2025, o Brasil já recebeu 9 milhões de turistas estrangeiros. “Esse é um momento histórico para o aeroporto. Não são apenas os R$ 22 milhões para a ampliação, o que é muito importante, mas a gente está discutindo um programa com investimentos na ordem de mais de R$ 300 milhões”, disse o ministro, durante uma cerimônia realizada no terminal aeroportuário nesta tarde.



Todos esses investimentos, disse o ministro, estão previstos para a melhoria da fiscalização na área de tecnologia da informação, monitoramento e para mecanismos de operação de bagagem. "Tem um conjunto de investimentos que estão sendo feitos aqui que dialoga com a necessidade de a gente poder cada vez mais estruturar a segurança do aeroporto de Guarulhos", disse Costa Filho.

Segundo a Polícia Federal, a nova estrutura prevê a readequação completa do pavimento térreo, e a construção de um novo andar superior, com laboratório de perícia, áreas de plantão, salas de audiência, gabinete ampliado, espaços para papiloscopia, canil K9, cartórios e atendimento de passaportes. A iniciativa faz parte do programa federal Aeroportos Mais Seguros que, segundo o ministro, tem expectativa de movimentar R$ 1 bilhão de investimentos nos aeroportos de todo o país. No ano passado, mais de 43 milhões de passageiros passaram pelo Aeroporto de Guarulhos, o maior terminal aéreo da América Latina.

“Esse aeroporto é extremamente importante para o Brasil e para a América Latina. Essa é a maior fronteira da América Latina. Então, a importância da PF nesse aeroporto é essencial. Essa parceria visa a proporcionar melhores condições de trabalho, para garantir não só a segurança do voo, mas do passageiro e da sociedade como um todo”, disse Rodrigo Luis Sanfurgo de Carvalho, superintendente da PF em São Paulo. Congonhas Segundo o ministro de Portos Aeroportos, nos próximos dias, o governo federal também deverá anunciar um programa de melhorias para o Aeroporto de Congonhas, na capital paulista. “Nos próximos 20 dias, nós vamos anunciar mais R$ 2,5 milhões de investimentos no Aeroporto de Congonhas, que vai mudar completamente a sua infraestrutura. Estamos fazendo diversos investimentos aqui no estado de São Paulo, tais como no Aeroporto de Americana e no de Olímpia”, declarou. “Estamos fortalecendo a aviação no Estado de São Paulo, que é fundamental, e não só para esses grandes players, que são os aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos, mas também para a aviação regional”, falou o ministro.