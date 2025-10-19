Spike Lee adia visita ao Rio, mas público prestigia "Luta de Classes"

O aguardado encontro entre o público carioca e o diretor norte-americano Spike Lee precisará esperar um pouco mais. A RioFilme e o Festival do Rio informaram, em nota divulgada na manhã deste domingo (19), que a visita do cineasta ao Brasil foi adiada. Um imprevisto em sua partida de Nova Iorque atrasou o horário de chegada, inviabilizando a agenda prevista. O aguardado encontro entre o público carioca e o diretor norte-americano Spike Lee precisará esperar um pouco mais. A RioFilme e o Festival do Rio informaram, em nota divulgada na manhã deste domingo (19), que a visita do cineasta ao Brasil foi adiada.

Para evitar o cancelamento parcial da programação, as equipes do Festival e da produtora decidiram adiar oficialmente a visita e já trabalham em conjunto com a equipe do diretor para definir uma nova data. A programação com Spike Lee incluía sessões especiais nos cinemas Estação Net Botafogo e Estação Net Rio, encontros com realizadores e artistas negros na região da Pequena África e a cerimônia em que o cineasta receberia o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. Mesmo com o adiamento, o público não desanimou. A pré-estreia de "Luta de Classes" (Highest 2 Lowest), novo filme de Spike Lee, aconteceu como parte da programação estendida do Festival do Rio e reuniu fãs e curiosos em Botafogo. Entre eles, o músico carioca Kalebe, que decidiu não perder a sessão, mesmo ciente da ausência do diretor. “Eu sou apaixonado pelo Spike Lee e foi muito massa ver a identidade dele no filme. A cada close, a cada detalhe, eu lembrava dos outros trabalhos. Ele sempre me encanta e emociona”, contou.

Kalebe diz que ficou intrigado com o título da obra. “Fiquei pensando em que momento essa ‘luta de classes’ ia aparecer. Mas, aos poucos, o título foi fazendo sentido com a trama. Não posso dar spoiler, né?”, brincou.



Sobre o adiamento da visita, o músico diz não ter se decepcionado, “Eu sabia que ele não vinha. Achei até que a sessão seria cancelada, mas como aconteceu mesmo sem a presença dele, quis vir assim mesmo. Estava ansioso pra ver o filme.” Carioca nascido na Baixada Fluminense, Kalebe celebrou o título que será concedido a Spike Lee pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro: “Acho maravilhoso ele ser cidadão honorário daqui. Ele tem uma relação forte com o Rio e, ao mesmo tempo, me faz sentir parte de Nova Iorque por causa da obra dele. Eu me transporto pra lá quando assisto aos filmes — e torço pro New York Knicks por causa dele.” "Luta de Classes" é o novo longa de Spike Lee, estrelado por Denzel Washington. O filme é um remake do clássico japonês "Céu e Inferno" (High and Low), de Akira Kurosawa, e atualiza a história para a Nova York contemporânea.