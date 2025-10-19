Samba na Gamboa terá clássicos de Luiz Carlos da Vila neste domingo

Na véspera do aniversário de 17 anos da morte do sambista Luiz Carlos da Vila, que faleceu em 20 de outubro de 2008, o programa Samba na Gamboa resgata histórias do compositor e sucessos da carreira dele na edição inédita que a TV Brasil exibe neste domingo (19), às 13h.

Para recordar a obra do artista e conversar sobre seu legado na cena da música popular, a apresentadora Teresa Cristina bate um papo com o cantor, compositor e violonista Cláudio Jorge, amigo e um dos grandes parceiros do saudoso homenageado. O tributo resgata sucessos do repertório do bamba. O programa recorda a trajetória de Luiz Carlos da Vila, personalidade sempre lembrada por sua passagem importante pela ala de compositores da escola de samba Vila Isabel. O nome artístico do saudoso ícone do gênero tem origem, inclusive, na agremiação da folia carioca. A carreira do astro tem outra passagem marcante. Luiz Carlos da Vila frequentava a conhecida roda de pagode do Cacique de Ramos no final dos anos 1970. Ele foi um dos formatadores do novo jeito de fazer samba carioca que revolucionou o cenário da música popular. O compositor ainda contribuía regularmente com letras para os sucessos do grupo Fundo de Quintal. Produção original da emissora pública, o Samba na Gamboa pode ser acompanhado no YouTube do canal e no aplicativo TV Brasil Play. Com janela alternativa na telinha aos sábados, às 23h, o programa ainda é transmitido na Rádio Nacional. A atração entra no ar aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.

Cultura popular Teresa Cristina e Cláudio Jorge conversam sobre a importância de Luiz Carlos da Vila na cena da cultura popular.

"Era um compositor fantástico. Entre os poetas brasileiros, acredito que ele era o único que criava imagem que os outros não conseguiam. Costumo falar que ele é o Salvador Dalí do samba", define o parceiro que produziu discos de Luiz Carlos da Vila, realizou álbum junto e até disputou samba-enredo. "Luiz Carlos da Vila foi uma luz para quem teve a oportunidade de conviver com ele. Era uma doce pessoa, de humor sofisticado. Conseguia estar em vários lugares ao mesmo tempo no Rio de Janeiro. Foi uma amizade muito grande. Nos divertimos bastante. Histórias bem engraçadas. Sofro até hoje pela sua ausência", conta Cláudio Jorge sobre o artista que faleceu aos 59 anos devido a complicações em consequência de um câncer de intestino. Anfitriã e convidado interpretam hits do samba que Luiz Carlos da Vila ajudou a eternizar como o hino O Show tem que Continuar, criado por ele com outros dos ícones do gênero: Arlindo Cruz e Sombrinha. O programa da TV Brasil ainda traz Além da Razão e Fogueira de Uma Paixão, duas das principais músicas do bamba.