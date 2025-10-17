Polícia de SP prende 7º suspeito do assassinato de ex-delegado-geral

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem, de 36 anos, é apontado como o proprietário do imóvel em Mongaguá que teria sido utilizado pela organização criminosa como ponto de apoio antes e depois do crime.

“Ele possui antecedentes por integrar organização criminosa, receptação, roubo e crimes contra o meio ambiente”, disse a SSP, em nota. De acordo com a polícia, o suspeito foi preso no bairro Jardim Gaivotas, na zona sul da capital paulista.

Após a detenção, o suspeito foi conduzido à sede do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e será encaminhado à audiência de custódia. De acordo com a SSP, além dos sete suspeitos já presos, dois permanecem foragidos.



Morte

O ex-delegado Ruy Ferraz Fontes foi assassinado no dia 15 de setembro na cidade de Praia Grande, no litoral paulista, em um bairro perto da prefeitura e do fórum do município.