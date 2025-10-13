Festival do Rio mostra força e a diversidade do cinema nacional

O Cine Odeon, no centro do Rio, foi palco de uma noite de consagração neste domingo (12). O encerramento da 27ª edição do Festival do Rio, foi apresentado pelos atores Clayton Nascimento e Luisa Arraes e contou com o retorno dos prêmios do voto popular. O Cine Odeon, no centro do Rio, foi palco de uma noite de consagração neste domingo (12).

O evento reuniu artistas, produtores e cinéfilos em uma celebração que confirmou a força e a diversidade do cinema brasileiro. Ao longo de dez dias, o festival exibiu em clima de maratona, mais de 300 filmes e atraiu cerca de 140 mil pessoas que lotaram as salas de cinema e diversos filmes passaram pelo tapete vermelho da festa, marcando um recorde de público e consolidando-se como um dos principais encontros audiovisuais da América Latina. A diretora do festival, Ilda Santiago, comemorou a vitalidade desta edição: “O Festival do Rio segue como um espaço essencial para o cinema brasileiro e para o encontro entre realizadores e plateia. É uma festa da diversidade de olhares e vozes do audiovisual”, afirmou. Neste ano, em que o país ainda celebra o Oscar de Ainda Estou Aqui, o cinema nacional foi o grande protagonista. Das produções exibidas, 120 eram brasileiras, distribuídas entre mostras competitivas, estreias e retrospectivas. Na principal mostra competitiva do evento, o Troféu Redentor de Melhor Longa de Ficção foi para Pequenas Criaturas, da brasiliense Anne Pinheiro Guimarães. A diretora, ainda emocionada após o anúncio, falou à Agência Brasil sobre o significado da conquista.

“Foi muito emocionante. Eu ainda estou me acostumando com a ideia. Esse prêmio é da equipe toda. O filme nasceu há mais de dez anos, quando me tornei mãe e comecei a revisitar memórias da infância e da minha mãe. É uma obra sobre maternidade, saudade e o tempo.” O longa, que teve estreia mundial no festival, será lançado nos cinemas no primeiro semestre de 2026, com distribuição da Filmes do Estação. A distribuidora Adriana Rattes celebrou o impacto positivo da recepção do público: “A reação nas sessões foi um ótimo termômetro. Pequenas Criaturas chegou discretamente e conquistou o público. É uma honra distribuir um filme tão delicado e potente.”

Apolo marca estreia de Tainá Müller na direção O prêmio de Melhor Documentário foi para Apolo, dirigido por Tainá Müller e Ísis Broken. Em sua estreia atrás das câmeras, Tainá comemorou o reconhecimento: “É uma emoção imensa e uma validação muito importante. Apolo fala sobre diversidade e sobre dar voz a quem é marginalizado. Ganhar esse prêmio no Dia das Crianças tem um simbolismo muito forte.” A atriz, conhecida por papéis marcantes em séries e novelas, destacou ainda o desejo de ampliar sua trajetória como autora e realizadora: “Sempre quis ter uma voz mais autoral. Esse prêmio reforça que podemos ocupar outros espaços dentro do audiovisual.” O longa Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher, foi um dos grandes vencedores da noite, como o Melhor Filme Brasileiro no Prêmio Félix e Melhor Roteiro na Première Brasil.

Klara Castanho foi eleita Melhor Atriz por #SalveRosa, enquanto Gabriel Faryas recebeu o prêmio de Melhor Ator por Ato Noturno. Entre os documentários, Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins, recebeu o Prêmio Especial do Júri e o Voto Popular. Leandra Leal e Ângela Leal foram homenageadas com o Prêmio Especial do Júri por Nada a Fazer. “Este filme é uma declaração de amor à minha mãe e à fé que tenho na arte como transformação”, disse Leandra no palco.