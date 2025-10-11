Exposição no Rio valoriza imaginário periférico de Deneir Martins

Estreia sábado (11) a exposição “O universo lúdico e inventivo de Deneir Martins”, no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP/Iphan), que fica no bairro do Catete, zona sul do Rio de Janeiro. A mostra faz parte do programa Sala do Artista Popular (SAP).

O antropólogo Túlio Lourenço Amaral considera Martins um dos fundadores do Imaginário Periférico - movimento criado nos anos 1990 na Baixada Fluminense que busca visibilidade da produção artística periférica fora dos sistemas tradicionais, e reflete sobre a importância de suas obras.

“No mundo contemporâneo, marcado pelo imediatismo e utilitarismo, Deneir é confiante em criar obras a partir de tudo o que a gente possa supor, subverte esse significado ou função, para criar algo novo sem a utilidade anterior”, disse Túlio à Agência Brasil. O antropólogo é o autor da pesquisa e do texto do catálogo da exposição.

O evento é gratuito e o público também terá a oportunidade de acompanhar, mesmo fora de época, a apresentação da tradicional Quadrilha João Danado, do Morro do Santo Amaro, na Glória.