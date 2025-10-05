Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vítima de violência finge comprar cigarro e pede socorro com papel higiênico

Vítima de violência finge comprar cigarro e pede socorro com papel higiênico

Em Santa Catarina, uma mulher de 34 anos deixou bilhete em banheiro de conveniência; polícia prendeu o agressor em Gaspar, no Vale do Itajaí
Autor Ian Anderson
Autor
Ian Anderson Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma mulher de 34 anos, vítima de violência doméstica, conseguiu escapar do companheiro e pedir ajuda de forma inusitada: escreveu um bilhete em um pedaço de papel higiênico e o deixou no banheiro de uma loja de conveniência, na cidade de Gaspar, em Santa Catarina. O caso aconteceu entre sexta-feira, 3, e sábado, 4, e terminou com a prisão do agressor.

Bilhete revelou situação de cárcere privado

A mulher e o marido haviam ido até o estabelecimento sob o pretexto de comprar cigarros. No local, ela entrou no banheiro e escreveu um pedido de socorro, informando que estava sendo mantida em cárcere privado, além de anotar o próprio endereço.

No bilhete, lia-se: “Estou em cárcere privado, 190.” O recado foi encontrado na manhã de sábado, 4, por um funcionário da conveniência, que imediatamente acionou a Polícia Militar (PM).

Leia mais

Resgate da vítima

Os policiais chegaram à residência por volta das 10h30min e encontraram o suspeito, de 29 anos, visivelmente alterado. Ele se recusou a abrir a porta, o que levou os agentes a forçar a entrada. Dentro da casa, a mulher foi localizada em estado de choque, com lesões no pescoço, rosto e seios.

Histórico de agressões

Em depoimento, a vítima contou que estava separada do homem havia seis meses, mas que haviam reatado o relacionamento dias antes, na terça-feira, 30. No dia das agressões, o suspeito teria quebrado o celular da mulher após ela se recusar a desbloquear o aparelho e a ameaçou de morte.

Segundo relato da vítima, o agressor dizia que “iria matá-la e ninguém descobriria”. A Polícia Militar informou que o homem possui 44 boletins de ocorrência, incluindo registros de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar