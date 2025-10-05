Vítima de violência finge comprar cigarro e pede socorro com papel higiênico

Vítima de violência finge comprar cigarro e pede socorro com papel higiênicoEm Santa Catarina, uma mulher de 34 anos deixou bilhete em banheiro de conveniência; polícia prendeu o agressor em Gaspar, no Vale do Itajaí
Uma mulher de 34 anos, vítima de violência doméstica, conseguiu escapar do companheiro e pedir ajuda de forma inusitada: escreveu um bilhete em um pedaço de papel higiênico e o deixou no banheiro de uma loja de conveniência, na cidade de Gaspar, em Santa Catarina. O caso aconteceu entre sexta-feira, 3, e sábado, 4, e terminou com a prisão do agressor.
Bilhete revelou situação de cárcere privado
A mulher e o marido haviam ido até o estabelecimento sob o pretexto de comprar cigarros. No local, ela entrou no banheiro e escreveu um pedido de socorro, informando que estava sendo mantida em cárcere privado, além de anotar o próprio endereço.
No bilhete, lia-se: “Estou em cárcere privado, 190.” O recado foi encontrado na manhã de sábado, 4, por um funcionário da conveniência, que imediatamente acionou a Polícia Militar (PM).
Leia mais
Resgate da vítima
Os policiais chegaram à residência por volta das 10h30min e encontraram o suspeito, de 29 anos, visivelmente alterado. Ele se recusou a abrir a porta, o que levou os agentes a forçar a entrada. Dentro da casa, a mulher foi localizada em estado de choque, com lesões no pescoço, rosto e seios.
Histórico de agressões
Em depoimento, a vítima contou que estava separada do homem havia seis meses, mas que haviam reatado o relacionamento dias antes, na terça-feira, 30. No dia das agressões, o suspeito teria quebrado o celular da mulher após ela se recusar a desbloquear o aparelho e a ameaçou de morte.
Segundo relato da vítima, o agressor dizia que “iria matá-la e ninguém descobriria”. A Polícia Militar informou que o homem possui 44 boletins de ocorrência, incluindo registros de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente