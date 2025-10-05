Vítima de violência finge comprar cigarro e pede socorro com papel higiênico

No bilhete escrito pela vítima, lia-se: "Estou em cárcere privado, 190." / Crédito: Polícia Militar/Divulgação

Uma mulher de 34 anos, vítima de violência doméstica, conseguiu escapar do companheiro e pedir ajuda de forma inusitada: escreveu um bilhete em um pedaço de papel higiênico e o deixou no banheiro de uma loja de conveniência, na cidade de Gaspar, em Santa Catarina. O caso aconteceu entre sexta-feira, 3, e sábado, 4, e terminou com a prisão do agressor. Bilhete revelou situação de cárcere privado A mulher e o marido haviam ido até o estabelecimento sob o pretexto de comprar cigarros. No local, ela entrou no banheiro e escreveu um pedido de socorro, informando que estava sendo mantida em cárcere privado, além de anotar o próprio endereço.