Hoje é Dia: Radioagência Nacional, mulheres e John Lennon em destaque

Morte do ex-presidente gaúcho Emílio Garrastazu Médici (40 anos) - governou durante a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985)

Nascimento do cantor, compositor e ativista da paz britânico John Lennon (85 anos)

Formação do Grande furacão de 1780, que matou mais de 27.500 pessoas ao passar pelas Pequenas Antilhas e pelo Caribe (245 anos) - também conhecido como furacão São Calisto II, é o furacão atlântico mais mortífero na história registrada

Dia do Atletismo

Morte do ator, diretor, escritor e produtor estadunidense Orson Welles (40 anos)

Morte do cantor e compositor estadunidense Solomon Burke (15 anos) - mundialmente referido como Rei do Rock 'N Soul e Bispo do Soul, foi responsável pela introdução de ritmo gospel nas músicas de Soul e Rock & Roll

Dia Mundial da Saúde Mental - comemoração internacional, instituída pela Federação Mundial para a Saúde Mental, com o apoio da Fundação de Saúde Mental e da ONU desde 1992

Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher - comemorado desde 10 de outubro de 1980 para marcar a data em que inúmeras mulheres reuniram-se nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, como parte de um movimento de caráter nacional, em protesto contra o então crescente índice de crimes contra mulheres em todo o Brasil

Criação do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (HC Unicamp) (40 anos)