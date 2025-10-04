Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Viradinha cultural começa neste sábado em São Paulo

Viradinha cultural começa neste sábado em São Paulo

Autor Matheus Crobelatti* - Agência Brasil
Autor
Matheus Crobelatti* - Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com mais de 400 atividades gratuitas espalhadas em diversas áreas da cidade de São Paulo, marcando a chegada do mês das crianças, começa a 1ª edição da Viradinha Cultural neste fim de semana. Espaços como teatros, museus e bibliotecas serão usados para receber os eventos destinados ao público infantil, neste sábado (4) e domingo (5).

A programação conta com teatro infantil, dança, música, contação de histórias, intervenções artísticas e grandes espetáculos. Unidades do Sesc São Paulo, em diversos pontos da capital paulista, também receberão várias atividades.

“A Viradinha reforça o papel da cultura como espaço de encontro, formação e celebração da infância. Queremos oferecer às famílias experiências diversas e de qualidade, em todos os cantos da cidade”, afirma Totó Parente, secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, responsável pela organização do evento.

Duas atividades destacam-se hoje. O espetáculo As Luvas de Shakespeare, da companhia Vagalum-tum-tum, propõe uma adaptação das clássicas obras do escritor para a infância. Já Os Mequetrefe, do grupo Parlapatões, explora o humor e a poesia com quatro palhaços, chamados Dias, que vivem situações malucas em apenas um dia.

No domingo (5), o grupo XPTO, apresenta o espetáculo As pedras de Xavier. O grupo atua na pesquisa de várias linguagens artísticas, como teatro de animação e físico, música ao vivo e performance. Outro espetáculo que chama a atenção é Pipo e Fifi, da companhia de teatro de bonecos Cia Trucks. A peça aborda os sentimentos afetivos e ensina aos pequenos como proteger seus corpos.

Acesse aqui a programação completa da Viradinha

Pesquisa

Uma pesquisa conduzida pela DataFolha e pelo Observatório Fundação Itaú, publicada em fevereiro deste ano, mostra que 35% dos brasileiros são impedidos de frequentar atividades culturais presencialmente por dificuldades financeiras.

O acesso à cultura para crianças não está ligado somente à gratuidade de um evento. Outros fatores precisam ser considerados para que haja democratização do setor. A assistente da Gerência de Ação Cultural do Sesc São Paulo, Natália Martins, aponta que a Viradinha é uma grande oportunidade para a inclusão.

“A gente sabe que, para as escolas periféricas, o deslocamento é um pouco mais difícil e, na Viradinha, a gente tem grande chance, porque toda a programação é gratuita. Os espetáculos que acontecem no teatro, por exemplo, geralmente têm uma cobrança de R$ 40. Eles vão ser gratuitos e a distribuição dos ingressos começa hoje. [Apesar] desse dinheiro gasto com o transporte, temos a possibilidade de que as pessoas entrem no espaço e consigam ter uma experiência mágica”, destacou Natália.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar