Festival de Música da Rádio Nacional tem recorde de músicas inscritas

Todos os estados brasileiros estão representados, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia. As músicas selecionadas pelo público e pelo júri passarão a tocar na programação da Rádio Nacional FM.

“Cada edição revela artistas que muitas vezes encontram aqui a sua primeira grande oportunidade. Isso fortalece não só a emissora, mas também a cena musical brasileira. Esse recorde de inscrições mostra a confiança dos artistas na força da Nacional e a conexão que temos com o público em todo o país”, declara o gerente-executivo de Rádios da EBC, Thiago Regotto.

O Festival visa revelar e divulgar gravações de obras musicais inéditas, abrindo espaço na programação da Rádio Nacional FM para cantores, compositores, instrumentistas e arranjadores.

As gravações das músicas concorrentes devem ter identificação com o perfil musical da emissora e o idioma das músicas com letra deverá ser obrigatoriamente o português.