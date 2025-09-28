Hoje é Dia destaca Outubro Rosa, dia dos idosos e proteção aos animais
Nesta semana, que engloba o final de setembro e início de outubro, temos uma das maiores mobilizações pela saúde feminina. A campanha Outubro Rosa, de prevenção do câncer de mama, começa no dia 1º e se estende por todo o mês. A doença é o tipo de câncer que mais afeta e mata mulheres no Brasil. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima 73,6 mil casos a cada ano. Como não poderia deixar de ser, a temática recebe grande destaque nos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) todos os anos.
Morte do cientista francês Louis Pasteur (130 anos) - foi mais conhecido do público em geral por inventar um método para impedir que leite e vinho causem doenças, um processo que veio a ser chamado de pasteurização, em homenagem ao seu sobrenome
Exibição do primeiro telejornal a ser exibido no Brasil, o jornal Imagens do Dia (70 anos)
Promulgação da Lei dos Sexagenários, que libertava todos os escravos com mais de 60 anos (140 anos)
Dia Internacional do Acesso Universal à Informação - data reconhecida pela Unesco
Dia Mundial da Raiva - comemoração para marcar a data da morte do microbiologista e químico francês Louis Pasteur, que faleceu em 28 de setembro de 1895, e que, com a colaboração de seus colegas, também desenvolveu a primeira vacina eficaz contra a raiva. A data é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
Nascimento do cantor, compositor e pianista estadunidense Jerry Lee Lewis (90 anos) - considerado um dos pioneiros do gênero rock and roll
Morte do ator estadunidense James Dean (70 anos)
TV Excelsior encerra suas atividades (55 anos)
Dia Internacional do Podcast
Dia Internacional da Tradução - data reconhecida pela ONU
Inauguração do Teatro Francisco Nunes, o Teatro de Emergência, em Belo Horizonte-MG (75 anos)
Dia Estadual da Velha Guarda das Escolas de Samba
Outubro Rosa - movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama
Dia do Vereador
Dia Internacional das Pessoas Idosas - comemoração instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na Resolução nº 45/106, de 14 de dezembro de 1990. Também é conhecida como "Dia Internacional do Idoso" e está oficializada no Brasil como "Dia Nacional do Idoso"
Dia Mundial da Música - comemoração internacional, instituída por uma resolução da 15ª Assembleia Geral do Conselho Internacional de Música, realizada em 1973
Dia Mundial do Vegetarianismo - comemoração internacional de vegetarianos, instituída em 1977 pela Sociedade Vegetariana Norte-Americana e aprovada em 1978 pela União Vegetariana Internacional
Yom Kipur (Dia do Perdão) do Calendário Judaico - começa no crepúsculo que inicia o décimo dia do mês hebreu de Tishrei (que coincide com setembro, outubro ou novembro), continuando até ao seguinte pôr do sol
Fundado o jornal gaúcho Correio do Povo (130 anos)
Nascimento do cantor mineiro Wanderley Alves dos Reis, o Wando (80 anos)
Dia Internacional da Não-Violência - comemoração instituída pela ONU em resolução de 15 de Junho de 2007, para marcar a data do nascimento do líder pacifista hindu Mahatma Gandhi
Dia Nacional do Pacifismo Ativo e pelo Desarmamento - comemoração criada pela Lei nº 11.619, de 19 de dezembro de 2007, que está relacionada com o "Dia Internacional da Não-Violência"
Inauguração do Estádio do Morumbi (65 anos)
Nascimento do cantor fluminense Orlando Silva (110 anos) - referenciado como "o cantor das multidões", em 12 de setembro de 1936 participou da inauguração da Rádio Nacional, sendo o primeiro a ter um programa exclusivo na emissora
Morte da cantora fluminense Emilinha Borba (20 anos) - em 1942 foi contratada pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, desligando-se meses depois. Em setembro de 1943 retornou ao "cast" da emissora e, durante os 27 anos que permaneceu contratada, firmou-se como a "Estrela Maior" da rádio
Início da Revolução de 1930, sob a liderança de Getúlio Vargas (95 anos)
Morte da cantora, compositora e multi-instrumentista estadunidense Janis Joplin (55 anos)
Morte do jornalista, escritor, músico e pesquisador paulista Zuza Homem de Mello (5 anos)
Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e Dia Nacional dos Agentes de Combate às Endemias
Dia Mundial dos Animais - comemoração internacional criada em 1929, no "Congresso de Proteção Animal", realizado na cidade austríaca de Viena
Início da Semana Mundial do Espaço - o evento acontece por conta do lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik I, em 4 de outubro de 1957, e do Tratado sobre princípios reguladores das atividades dos Estados na exploração e uso do espaço cósmico, inclusive a lua e demais corpos celestes, que entrou em vigor em 10 de outubro de 1967
Início das transmissões do Projeto Minerva (55 anos)
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].
