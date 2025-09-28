Conversa com o Autor tem entrevista inédita com argentina Dolores Rey

. Conduzido pela jornalista Katy Navarro, o bate-papo foi gravado durante a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) de 2025, da qual Dolores participou como um dos nomes femininos mais importantes da atual literatura latinoamericana.

Durante o programa, a escritora falou sobre as duas publicações que estão fazendo os leitores prenderem a respiração e se surpreenderem com as histórias e personagens: “Cometerra” e “Miséria”. Os livros de Dolores tratam de feminicídio, violência de gênero, maternidade e questões sociais nas periferias argentinas.

Nascida em Buenos Aires em 1978, Dolores Reyes (foto) é professora, ativista feminista e tem sete filhos. Sua escrita combina lirismo e denúncia social, capturando o cotidiano de mulheres afetadas pela violência estrutural. A narrativa da autora dá voz a histórias silenciadas e que estão à margem da sociedade argentina e desafia convenções sociais e políticas através da arte da ficção.

Sobre o Conversa com o Autor

Apresentado por Katy Navarro e com produção de Rafael Tavares, o programa Conversa com o Autor tem o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura. A atração semanal da Rádio MEC recebe escritores para entrevistas sobre suas publicações e assuntos variados do mundo dos livros.

São quase 30 minutos de papo descontraído e repleto de conteúdo em que autores nacionais ficam à vontade para falar sobre seus trabalhos. As conversas abordam lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros.