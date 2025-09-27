Show inédito de Arrigo Barnabé é atração do Cena Musical, na TV Brasil

O programa Cena Musical, da, mostra um espetáculo inédito do. A apresentação exclusiva comemora os 45 anos do LP Clara Crocodilo, disco marcante do artista, lançado em 1980 e considerado marco inicial da Vanguarda Paulista.

Divisor de águas na música brasileira, o álbum com oito faixas era dissonante e agressivamente rítmico. A produção musical permanece contemporânea mais de quatro décadas após a estreia ao transgredir costumes e abordar a trajetória de personagens marginais da cidade grande.

Apresentado pela jornalista e cantora Bia Aparecida, o Cena Musical destaca nomes consagrados e novos talentos da cultura nacional. O programa fica disponível no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. As performances são gravadas pela emissora no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. O especial com Arrigo Barnabé foi registrado no local em maio deste ano.

Nesta edição do Cena Musical, o artista resgata as canções do seu projeto de estreia junto com a banda Sabor de Veneno. Arrigo Barnabé reúne alguns músicos que fizeram parte do histórico LP e apresenta uma releitura baseada nas suítes compostas por ele mesmo no início da década de 1980.

O veterano executa repertório autoral com todas as músicas daquele trabalho, como os sucessos Clara Crocodilo, clássico que dá nome ao disco, Diversões Eletrônicas, Orgasmo Total, Sabor de Veneno, Infortúnio e Office Boy, entre outras obras da carreira.