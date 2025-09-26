Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maranhão reconhece Quilombo Liberdade como patrimônio cultural

Autor Gabriel Corrêa - Repórter da Rádio Nacional
Gabriel Corrêa - Repórter da Rádio Nacional Autor
Tipo Notícia

A Assembleia Legislativa do Maranhão reconheceu o território do Quilombo Liberdade, em São Luís, como o maior quilombo urbano e maior polo cultural da América Latina. O projeto aprovado nessa quinta-feira (25) segue para sanção do governo estadual. O estado tem a segunda maior população quilombola do país.

Desde 2019, o quilombo é certificado pela Fundação Cultural Palmares. O reconhecimento permite a inclusão do território na agenda oficial do Estado, com prioridade para manifestações culturais, festivais, festas e a difusão dos saberes e fazeres da comunidade quilombola.
 

São Luís (MA), 26/09/2025 - Território Liberdade Quilombola. O local é o maior quilombo urbano das Américas, certificado pela Fundação Cultural Palmares em 2019, com território que engloba os bairros Liberdade, Camboa, Fé em Deus e Diamante. Na região, o grupo conheceu a casa de reggae Produtora Novo Quilombo, a casa de tambor de crioula e de bumba meu boi do mestre Leonardo e a sede do Boi da Floresta. Foto: Sebrae/Divulgação

Território Liberdade Quilombola é o maior quilombo urbano das Américas, certificado pela Fundação Cultural Palmares em 2019 - Sebrae/Divulgação

Segundo a Fundação municipal de Patrimônio Histórico, mais de 200 manifestações no Quilombo Liberdade estão classificadas entre as celebrações, formas de expressão, saberes, além de lugares e edificações, com valor histórico e cultural.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

São Blocos Afro e Carnavalescos, Circuito de Reggae, Festa do Divino, Capoeira, Grupos de Boi, Companhias de Dança, Tambor Crioula, Terreiros, Casas de Oração e Igrejas que marcam o dia a dia dos mais de 160 mil moradores dos cinco bairros que compõem o território.

Com a medida, a Secretaria de Cultura deve adotar medidas para o desenvolvimento social e econômico, priorizando o afroturismo, economia criativa e valorização da identidade quilombola.

Ouça a matéria:


