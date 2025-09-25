Público de filmes brasileiros no cinema cresce e chega a 11,2% em 2025

A fatia de mercado ocupada pelos filmes brasileiros nas salas de cinema do país aumentou em 2025. Dados preliminares divulgados nesta quinta-feira (25) pela Agência Nacional de Cinema (Ancine) mostram que

Segundo a Ancine, a participação no mercado subiu de 1,4% do público, nos oito primeiros meses de 2023, para 11,2% em 2025. Crescimento semelhante ocorreu no número de sessões ocupadas por filmes brasileiros: nos oito primeiros meses, passou de 4%, em 2023, para 14,1%, em 2025.

Em nota, a Ancine considera que os números revelam “efetividade” da obrigatoriedade de as empresas exibidoras, proprietárias das salas de cinema, de incluírem na sua programação filmes brasileiros de longa-metragem, a chamada “cota de tela”.

A cota de tela para 2026 está em discussão neste momento na Ancine. Nesta quinta-feira, a agência realizou audiência com produtores, distribuidores e exibidores de filme para tratar dos parâmetros que serão válidos no próximo ano.



Recuperação pós-pandemia

Os dados também confirmam a recuperação do número de salas de exibição de filmes no Brasil após os prejuízos causados pela pandemia de covid-19. Até 31 de agosto deste ano, 3.534 salas estiveram em funcionamento – número superior a todo o ano de 2019 (3.507), o último antes da pandemia de covid-19, que ocorreu entre 2020 e 2022.