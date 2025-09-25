Game Dev Brasil, seriado sobre jogos eletrônicos, estreia na TV Brasil

lança uma nova atração semanal com a estreia da série documental Game Dev Brasil, produção independente sobre jogos eletrônicos, nesta quinta-feira (25), às 23h. Com dez programas de 26 minutos, a obra ainda inédita na telinha apresenta o universo dos desenvolvedores de games do país.

A proposta é traçar um panorama sobre o segmento que movimenta milhões e envolve parcerias internacionais. A série acompanha desenvolvedores independentes que fazem tudo sozinhos em seus computadores pessoais com o desejo de um dia transformar os produtos em sua fonte de renda principal.

O seriado revela as principais facetas desta indústria que está na vanguarda da interatividade audiovisual. O conteúdo independente mostra o ciclo desse mercado ao destacar não só o trabalho de grandes empresas como modelos de negócio liderados por profissionais autônomos.

O primeiro episódio traz um histórico sobre a evolução tecnológica. O seriado apresenta desde aquele que é considerado o primeiro game designer brasileiro até experiências mais recentes com VR, AR e todo tipo de tecnologias interativas e modernas. Com choque nostálgico, a ideia é refletir se a modernidade vai acabar com os jogos antigos ou se alimentar da popularidade deles.

Com direção e roteiro de Elias Guerra, o seriado Game Dev Brasil foi realizado em 2024 pela Rodô Audiovisual. A nova obra exibida na programação da TV Brasil foi desenvolvida por meio do edital Prodav TVs Públicas.

O primeiro episódio traz um histórico sobre a evolução tecnológica. O seriado apresenta desde aquele que é considerado o primeiro game designer brasileiro até experiências mais recentes com VR, AR e todo tipo de tecnologias interativas e modernas. Com choque nostálgico, a ideia é refletir se a modernidade vai acabar com os jogos antigos ou se alimentar da popularidade deles.

Com direção e roteiro de Elias Guerra, o seriado Game Dev Brasil foi realizado em 2024 pela Rodô Audiovisual. A nova obra exibida na programação da TV Brasil foi desenvolvida por meio do edital Prodav TVs Públicas.

A edição de abertura da produção também conta com o depoimento dos pesquisadores Marcus Garrett e Pedro Santoro Zambon. A obra ainda traz a avaliação sobre o assunto a partir do ponto de vista de vários desenvolvedores de jogos como Rodrigo Terra.

O programa de estreia sobre o avanço tecnológico na área consulta especialistas como o pioneiro Renato Degiovani, reverenciado como o primeiro designer de games do país, e a bem-sucedida desenvolvedora de jogos Ana Ribeiro, que inovou com a realidade virtual.

Narrada de forma descontraída por Tuanny Araujo, a série inédita na telinha é guiada por depoimentos de vários desenvolvedores de jogos e pesquisadores do setor. As edições de Game Dev Brasil ainda trazem animações e gameplays, com cenas e imagens dos jogos apresentados no decorrer da série.

Com foco nos empreendimentos e iniciativas digitais dessa área, o seriado explica como funcionam os modelos de negócio, destaca a influência das novas tecnologias com funcionalidades associadas à realidade virtual e aponta como esse campo de atuação contempla games clássicos que fizeram história.

A dinâmica da produção ajuda a quebrar preconceitos, esclarecer dúvidas sobre o mercado de jogos e tirar todo o tecnicismo do assunto. A proposta é levar para o conhecimento do público o lado humano, divertido e fascinante do desenvolvimento de games e os bastidores dessa indústria criativa. O programa valoriza aspectos como criatividade, método de produção e a capacidade dos profissionais do país em resolver desafios.

Temas pautados

Nos próximos episódios de Game Dev Brasil, o seriado mostra as realizações do desenvolvedor de jogos independente. Ao acompanhar a história de empresas em ascensão, a obra apresenta os conceitos de jogos indie e jogos AAA. Também aponta o que está entre as duas categorias e torna o mercado de games ainda mais diverso em formatos de produção.

Qual é o tamanho ideal de uma equipe desenvolvedora de jogos? Para entender essa questão de difícil resposta, a série visita uma das maiores empresas do país e um desenvolvedor solo para conhecer as vantagens e as dificuldades de cada modelo de trabalho e entender que as duas formas podem coexistir.

O ingresso no mundo dos jogos ocorria de maneiras bem variadas no passado. Atualmente existe formação técnica em instituições de ensino como escolas e faculdades que criam uma base cada vez mais sólida para a estruturação de um mercado saudável. Afinal de contas, como se aprende a fazer jogos e quais são os desafios para os novos profissionais?

Método de produção de jogos em tempos muito curtos, as Game Jams ganham espaço no programa em cartaz na TV Brasil. A atração explica como funcionam essas gincanas que já fazem parte do ecossistema de desenvolvimento de jogos mundialmente. A duração pode ser de poucas horas ou até 3 dias. A dinâmica desses encontros serve de mote para um dos episódios.

Caráter educacional

Lidar com a comunidade no mundo dos jogos é importante. A série indica de que forma alguns projetos lidam com os fãs e com os haters, geram engajamento e mantêm as pessoas interessadas. Outro aspecto relevante que a série aponta é a preocupação com a proteção do público, principalmente o infantil, em um vasto pacote que engloba riscos e também possibilidades de sucesso.

Game Dev Brasil salienta que nem todos os jogos são apenas sobre entretenimento. Determinadas produções têm objetivos mais concretos, funções sociais como treinamento, educação nos mais diversos níveis e até oferecer conteúdo sobre assuntos complexos como informar crianças sobre o câncer.

A relação dos jogos com arte e o quanto isso impacta de fato na recepção dos consumidores são abordados em um dos episódios do seriado que a TV Brasil exibe. O programa aponta a associação dos games com arte, cultura, economia criativa, design e tecnologia.

Como o Brasil é visto no exterior quando se trata do desenvolvimento de jogos? A série investiga e compara perspectivas sobre a entrada de investimentos estrangeiros no país desde os anos 1990 até os dias de hoje. A atração debate a relevância do conteúdo nacional em diálogo com o cenário do exterior.

A indústria de jogos é global, mas ela também pode expressar culturas locais. A produção independente programada pela emissora pública aponta caminhos ao esclarecer se há interesse em jogos que revelam a própria cultura brasileira.

O seriado com primeira janela exclusiva no canal mostra como um jogo que aborda especificamente a realidade do país pode atrair não só jogadores brasileiros, mas do mundo todo, sendo uma forma de expansão potente da cultura nacional.

O seriado inédito Game Dev Brasil é apresentado na telinha da TV Brasil às quintas-feiras, às 23h, com horário alternativo na madrugada, às 2h30. A produção documental é um dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), por meio do Prodav TVs Públicas.

A TV Brasil é um dos canais que mais exibe conteúdo independente nacional. Além de ser uma grande apoiadora da produção de atrações dessa natureza no mercado audiovisual do país, a emissora estimula novos realizadores.

Sobre o Prodav

O Prodav é uma parceria entre a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para incentivar a produção regional e independente.

A proposta é ofertar esse conteúdo para as emissoras públicas. A EBC distribui o material ao disponibilizar as obras para todos os canais de televisão do campo público que aderirem ao projeto. A exibição das obras também pode ser acompanhada na programação da TV Brasil por meio das emissoras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Ficha técnica de Game Dev Brasil

País: Brasil

Ano: 2024

Gênero: documental

Episódios: 10

Duração: 26 min.

Classificação indicativa: 12 anos

Realização: Rodô Audiovisual

Direção e roteiro: Elias Guerra

Produção Executiva: Akira Martins

Direção de Produção: Renan Montenegro e Flávio Costa

Coordenação de Produção: Dandara de Lima

Narração: Tuanny Araujo

Direção de Fotografia: Gerônimo Lessa

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Game Dev Brasil – estreia – quinta-feira, dia 25/9, às 23h, na TV Brasil

Game Dev Brasil – exibição – quinta-feira, às 23h, na TV Brasil

Game Dev Brasil – exibição – quinta para sexta-feira, às 2h30, na TV Brasil

TV Brasil na internet e nas redes sociais: