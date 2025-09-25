Festival Revelando SP começa com cultura produzida fora das capitais

A programação conta com artistas e grupos que representam a cultura tradicional, como Trio Parada Dura, Adriana Farias, Barra da Saia, Almir Sater e Siba com a Orquestra de Frevo do Capibaribe, entre outros.

“Para construir um futuro precisamos entender um pouquinho daquilo que é mais tradicional. (...) A importância do Revelando é que a pessoa que mora na capital de São Paulo poderá conhecer a vida daqueles que estão em outras regiões do nosso estado e das suas histórias, para que essas tradições sejam transmitidas em cada geração e que a gente consiga fortalecer a nossa cultura tradicional”, explica Marcelo Assis, secretário-executivo da Cultura de São Paulo.

No artesanato, 105 estandes apresentam criações de diversas cidades. Alguns estandes expõem artigos religiosos, outros representam grupos, como o artesanato indígena dos Pankararu, de Guarulhos.

Arte e estética

Simone Pankararu, por exemplo, vai exibir acessórios que sua família cria por muitas gerações. Para além da estética, a arte de Simone serve simbolicamente para a proteção.