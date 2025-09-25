Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festival Revelando SP começa com cultura produzida fora das capitais

Autor Matheus Crobelatti* - da Agência Brasil
Tipo Notícia

Com mais de 200 participantes de 114 municípios paulistas e tendo como mote a cultura produzida fora do eixo das capitais, começou hoje (25) mais uma etapa do festival Revelando SP. O evento segue até domingo (28).

A programação conta com artistas e grupos que representam a cultura tradicional, como Trio Parada Dura, Adriana Farias, Barra da Saia, Almir Sater e Siba com a Orquestra de Frevo do Capibaribe, entre outros.

“Para construir um futuro precisamos entender um pouquinho daquilo que é mais tradicional. (...) A importância do Revelando é que a pessoa que mora na capital de São Paulo poderá conhecer a vida daqueles que estão em outras regiões do nosso estado e das suas histórias, para que essas tradições sejam transmitidas em cada geração e que a gente consiga fortalecer a nossa cultura tradicional”, explica Marcelo Assis, secretário-executivo da Cultura de São Paulo.

No artesanato, 105 estandes apresentam criações de diversas cidades. Alguns estandes expõem artigos religiosos, outros representam grupos, como o artesanato indígena dos Pankararu, de Guarulhos.

Arte e estética

Simone Pankararu, por exemplo, vai exibir acessórios que sua família cria por muitas gerações. Para além da estética, a arte de Simone serve simbolicamente para a proteção.

“Tem o olho de pombo, o olho de cabra e o capiá, que muitos conhecem como Lágrimas de Nossa Senhora. Todas essas sementes são usadas para proteção. A gente também trabalha com o grafismo, que remete coisas da natureza, como o jabuti, que representa na nossa cultura, força, resistência e luta,” assegura Simone.

Outros destaques da programação são: a culinária, com 71 estandes de comida caipira, doces e bebidas alcoólicas; manifestações culturais; oficinas promovidas pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo; e as experiências imersivas do espaço Experimenta!

O Festival Revelando SP é realizado na Avenida Nadir Dias Figueiredo, no bairro Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. A entrada é gratuita.

A promoção é da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

