Acordo entre Brasil e Califórnia viabiliza ações climáticas nos EUA

O governo brasileiro firmou um acordo com o estado da Califórnia, nos Estados Unidos (EUA), para o desenvolvimento de parcerias com foco em ações climáticas. O memorando de entendimento foi assinado em Nova York, durante reunião entra a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, e o governador californiano Gavin Newson.

A parceria foi firmado no mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a emergência climática de farsa durante seu discurso na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Newson faz parte do Partido Democrata, de oposição ao governo Trump, que é Republicano.

Diante do posicionamento do governo norte-americano, que também se retirou do Acordo de Paris, Marina considerou o memorando de entendimento um benefício não apenas à população do estado norte-americano, mas para toda a humanidade.

“O acordo contribuirá para que Brasil e Califórnia atinjam suas metas de neutralidade climática até 2050 e 2045, respectivamente”, afirmou a ministra.

Além de impulsionar ações para mitigar as emissões de gases do efeito estufa, a iniciativa pretende promover a troca de experiências que impulsionem a transição energética e a adaptação das cidades por meio de soluções baseadas na natureza.