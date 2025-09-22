SP: Chuva, ventos fortes e queda de árvores deixam 900 mil sem energia

Na capital, a queda de uma árvore na Alameda Santos, nos Jardins, prejudicou o trânsito de toda a região.

Segundo a ENEL, a falta de energia se deu em razão de um desligamento em subestação da empresa de transmissão Isa Energia Brasil, por volta das 10h50 de hoje. De acordo com a companhia, o fornecimento já foi restabelecido em todas as regiões afetadas, como as cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, além dos bairros do Jabaquara, Vila Mariana e Ipiranga.

Várias cidades do interior de São Paulo chegaram a registrar fortes ventanias, casos de Ourinhos, com 92km/h; Bragança Paulista, com 86 km/h, e São Miguel Arcanjo, com 72 km/h. A Defesa Civil emitiu novos alertas de rajadas de chuvas e ventanias para hoje.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, no período da manhã e início desta tarde foram registradas 284 chamadas em todo o estado para quedas de árvores, oito para desabamentos e 13 para enchentes. De acordo com a Defesa Civil, oito pessoas ficaram feridas por causa de desabamentos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp