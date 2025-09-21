Hoje é Dia: início da primavera e datas ligadas à saúde são destaques
A semana entre 21 e 27 tem uma mudança de estação e diversas datas relacionadas à conscientização sobre saúde. .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/ Dia Internacional da Paz - data reconhecida pela ONU Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência Dia da Árvore Dia Mundial do Doente de Mal de Alzheimer - comemoração que foi instituída em 1994 e que está oficializada no Brasil como "Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer". Tem por finalidade marcar a data da fundação da "Doente de Mal de Alzheimer Internacional", que foi criada com apoio da Organização Mundial da Saúde Nascimento do cantor e compositor fluminense Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha (80 anos) Morte do cantor e compositor fluminense de soul e funk Gerson King Combo (05 anos) Início da Guerra Irã-Iraque (45 anos) Dia Mundial Sem Carro Dia Nacional do Atleta Paralímpico - instituído a partir do decreto de lei nº 12.622, de 8 de maio de 2012. A data é celebrada em sequência ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência Dia do Contador Equinócio de Primavera no Hemisfério Sul Nascimento do pianista estadunidense Ray Charles (95 anos) Dia Internacional Contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, Meninas e Meninos - comemoração instituída em 1999 a partir da cidade bangladeshiana de Dhaka, na Conferência Mundial da Coalizão contra o Tráfego de Mulheres ou Crianças Dia Internacional das Línguas de Sinais - data reconhecida pela ONU Dia Nacional da Radiodifusão - comemorado para marcar a data do nascimento do médico legista, professor, antropólogo, etnólogo, ensaísta e pioneiro do rádio brasileiro Edgard Roquete Pinto, que nasceu em 25 de setembro de 1884 e é considerado o "Pai da radiodifusão" no Brasil Lançamento do programa esportivo "Stadium", na TVE (49 anos) Morte do violonista fluminense Baden Powell (25 anos) Nascimento da cantora baiana Gal Costa (80 anos) Dia Internacional para Eliminação Total das Armas Nucleares - data reconhecida pela ONU Dia Nacional dos Surdos - comemoração instituída pela Lei Nº 11.796, de 29 de outubro de 2008. Tem por finalidade marcar a data da criação da primeira escola brasileira para surdos, que foi fundada em 26 de setembro de 1857, com o nome de Colégio Nacional para Surdos-Mudos, na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, é conhecida por Instituto Nacional de Educação de Surdos Fundação da Federação Amazonense de Futebol (65 anos) Morte do ator e comediante paulista Ronald Golias (20 anos) Morte do ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo alemão Walter Benjamim (85 anos) Locomotion nº 1 (originalmente denominada Active) foi a primeira locomotiva a operar em uma via férrea pública (200 anos) Dia de São Cosme e Damião - segundo o Catolicismo, a data de comemoração é 26/09 Dia Mundial do Turismo - comemoração instituída pela 3ª Conferência da Organização Mundial do Turismo, para marcar a data da adoção dos estatutos da OMT, ocorrida em 27 de setembro de 1970. Data reconhecida pela ONU Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos Dia do Bombeiro *As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].
Os cookies nos ajudam a administrar este site.
Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies.
Política de privacidade
Dia Internacional da Paz - data reconhecida pela ONU
Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência
Dia da Árvore
Dia Mundial do Doente de Mal de Alzheimer - comemoração que foi instituída em 1994 e que está oficializada no Brasil como "Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer". Tem por finalidade marcar a data da fundação da "Doente de Mal de Alzheimer Internacional", que foi criada com apoio da Organização Mundial da Saúde
Nascimento do cantor e compositor fluminense Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha (80 anos)
Morte do cantor e compositor fluminense de soul e funk Gerson King Combo (05 anos)
Início da Guerra Irã-Iraque (45 anos)
Dia Mundial Sem Carro
Dia Nacional do Atleta Paralímpico - instituído a partir do decreto de lei nº 12.622, de 8 de maio de 2012. A data é celebrada em sequência ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência
Dia do Contador
Equinócio de Primavera no Hemisfério Sul
Nascimento do pianista estadunidense Ray Charles (95 anos)
Dia Internacional Contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, Meninas e Meninos - comemoração instituída em 1999 a partir da cidade bangladeshiana de Dhaka, na Conferência Mundial da Coalizão contra o Tráfego de Mulheres ou Crianças
Dia Internacional das Línguas de Sinais - data reconhecida pela ONU
Dia Nacional da Radiodifusão - comemorado para marcar a data do nascimento do médico legista, professor, antropólogo, etnólogo, ensaísta e pioneiro do rádio brasileiro Edgard Roquete Pinto, que nasceu em 25 de setembro de 1884 e é considerado o "Pai da radiodifusão" no Brasil
Lançamento do programa esportivo "Stadium", na TVE (49 anos)
Morte do violonista fluminense Baden Powell (25 anos)
Nascimento da cantora baiana Gal Costa (80 anos)
Dia Internacional para Eliminação Total das Armas Nucleares - data reconhecida pela ONU
Dia Nacional dos Surdos - comemoração instituída pela Lei Nº 11.796, de 29 de outubro de 2008. Tem por finalidade marcar a data da criação da primeira escola brasileira para surdos, que foi fundada em 26 de setembro de 1857, com o nome de Colégio Nacional para Surdos-Mudos, na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, é conhecida por Instituto Nacional de Educação de Surdos
Fundação da Federação Amazonense de Futebol (65 anos)
Morte do ator e comediante paulista Ronald Golias (20 anos)
Morte do ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo alemão Walter Benjamim (85 anos)
Locomotion nº 1 (originalmente denominada Active) foi a primeira locomotiva a operar em uma via férrea pública (200 anos)
Dia de São Cosme e Damião - segundo o Catolicismo, a data de comemoração é 26/09
Dia Mundial do Turismo - comemoração instituída pela 3ª Conferência da Organização Mundial do Turismo, para marcar a data da adoção dos estatutos da OMT, ocorrida em 27 de setembro de 1970. Data reconhecida pela ONU
Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos
Dia do Bombeiro
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar