Hoje é Dia: início da primavera e datas ligadas à saúde são destaques

Dia Nacional da Radiodifusão - comemorado para marcar a data do nascimento do médico legista, professor, antropólogo, etnólogo, ensaísta e pioneiro do rádio brasileiro Edgard Roquete Pinto, que nasceu em 25 de setembro de 1884 e é considerado o "Pai da radiodifusão" no Brasil

Lançamento do programa esportivo "Stadium", na TVE (49 anos)

Morte do violonista fluminense Baden Powell (25 anos)

Nascimento da cantora baiana Gal Costa (80 anos)

Dia Internacional para Eliminação Total das Armas Nucleares - data reconhecida pela ONU

Dia Nacional dos Surdos - comemoração instituída pela Lei Nº 11.796, de 29 de outubro de 2008. Tem por finalidade marcar a data da criação da primeira escola brasileira para surdos, que foi fundada em 26 de setembro de 1857, com o nome de Colégio Nacional para Surdos-Mudos, na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, é conhecida por Instituto Nacional de Educação de Surdos

Fundação da Federação Amazonense de Futebol (65 anos)