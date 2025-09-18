Polícia prende suspeita de envolvimento na morte de ex-delegado

A investigada de 25 anos teria levado o armamento da Baixada Santista até a região do ABC Paulista, para entregá-lo a uma pessoa ainda não identificada. Foi solicitada a prisão temporária dela, que foi acatada pela Justiça. O celular da mulher foi apreendido para a perícia.

O delegado-geral de Polícia, Artur Dian, apontou as possíveis motivação do crime. “As investigações complexas nas quais o ex-delegado-geral participou, que incluem prisões de grandes lideranças do crime organizado, ou por questões do atual trabalho dele, como secretário de administração da prefeitura de Praia Grande, no qual ele seria responsável por autorizar ou não alguns contratos”, disse durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (18).

“É uma questão de honra para nós realizar a prisão de todos os que participaram desse terrível crime contra o delegado. Apesar de ele estar aposentado, todos sabemos que ele foi um dos delegados de polícia que mais enfrentaram de frente o crime organizado”, disse o secretário Guilherme Derrite, da SSP, também na coletiva.

Segundo a pasta, outros dois envolvidos foram identificados menos de 24 horas depois do crime.