Roubos de rua e de veículos diminuem em agosto no Rio de Janeiro

Os roubos de veículos também apresentaram queda. De acordo com o instituto, foram 1.810 casos, em agosto deste ano, frente a 2.833 no mesmo mês de 2024, o que representa uma redução de 36%. Houve ainda recuo de 22% no número de roubos a transeuntes — o menor índice para agosto desde 2004 —, de 60% em roubos em coletivo e de 43,7% em roubos de carga.

O furto de celulares aumentou 40% em relação ao mesmo período do ano passado, sendo 3.915 em 2026 contra 2.797 aparelhos em 2024.

O furto de bicicleta, de pessoas pedalando na rua e levadas de prédios e residências registrou aumento de 26%. Em agosto deste ano, foram 349 furtos contra 323 no mesmo período do ano passado.

O furto a transeuntes nas ruas teve um pequeno aumento, com 1014 em agosto deste ano contra 992 no mesmo período de 2024, o que representa o aumento de 2%.