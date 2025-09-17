Rio será primeira cidade no país a monitorar motociclistas de app

Condutores do 99Moto na cidade do Rio de Janeiro devem ser os primeiros do país a ter acesso ao Relatório de Direção com Telemetria, em que terão um raio-x de seu desempenho no cumprimento das regras e boas práticas de trânsito. O lançamento da ferramenta está previsto para o último trimestre deste ano na capital carioca, segundo anunciou em entrevista coletiva à imprensa o diretor de negócios da 99, Leandro Abecassis. Condutores do 99Moto na cidade do Rio de Janeiro devem ser os primeiros do país a ter acesso ao Relatório de Direção com Telemetria, em que terão um raio-x de seu desempenho no cumprimento das regras e boas práticas de trânsito. O lançamento da ferramenta está previsto para o último trimestre deste ano na capital carioca, segundo anunciou em entrevista coletiva à imprensa o diretor de negócios da 99, Leandro Abecassis.

O novo monitoramento faz parte de uma parceria firmada em maio com a prefeitura do Rio de Janeiro, visando a um compartilhamento de dados com o Poder Público que permita um melhor planejamento urbano no cenário de crescente uso de motocicletas na cidade. Por meio da telemetria, a plataforma vai conseguir identificar com maior precisão freadas bruscas, curvas perigosas, excesso de velocidade e outros comportamentos arriscados no trânsito, produzindo uma pontuação que será atribuída a cada motociclista para que ele possa se atentar ao seu desempenho. A reincidência nesses comportamentos poderá levar ao bloqueio do condutor, disse Abecassis. “Mais do que punir ou qualquer outro tipo de atitude, o principal objetivo é educar, informar que o comportamento deve ser ajustado”, afirma o executivo. “A ideia não é tirar a forma de ganha-pão do trabalhador, mas a gente precisa que os acidentes não aconteçam”, acrescenta.



Abecassis avalia que a telemetria representará um avanço na forma de monitorar o cumprimento das regras de trânsito na plataforma, que hoje é mais dependente das sinalizações dos usuários. O sistema atual já permite acompanhar os limites de velocidade por meio do GPS dos celulares, mas depende de uma denúncia dos passageiros para identificar outras formas de desrespeito ou direção perigosa. O monitoramento das viagens por telemetria é uma tecnologia já utilizada há 5 anos na China pela DiDi Chuxing, multinacional da qual a 99 faz parte. No Brasil, o desenvolvimento dessa inovação conta com uma parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT). Aumento da frota Em respeito aos limites da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), essas informações serão compartilhadas com a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio), como prevê a parceria, que também foi firmada pelo município com o iFood.

Com a expansão da frota em ritmo acelerado, a cidade buscou as plataformas para discutir como tornar o trânsito mais seguro. Entre dezembro de 2018 e agosto de 2025, a frota de motos saltou de 305 mil para 462 mil no Rio de Janeiro, um aumento de mais de 50%, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Essa explosão tem sido sentida no sistema público de saúde, onde, de janeiro a junho deste ano, foram atendidas 14.497 vítimas de sinistros com moto em hospitais de urgência e emergência da rede municipal de saúde do Rio de Janeiro.

Segundo pesquisa contratada pela plataforma junto ao think tank Instituto Cordial, a proporção de usuários do 99Moto envolvidos em sinistros de trânsito a cada 1 milhão de viagens na cidade diminuiu ao longo do ano de 2023 e estabilizou em 2024. No Rio de Janeiro, no ano passado, houve nove sinistros de trânsito considerados leves, sem internação, a cada 1 milhão de viagens, o que supera a média nacional, de cinco a cada 1 milhão. Em relação a sinistros graves, quando há internação, houve menos de um a cada 1 milhão de viagens, enquanto a média nacional é de três a cada 1 milhão. No caso dos sinistros com morte, tanto o Rio quanto o Brasil têm menos de uma ocorrência a cada 1 milhão de viagens, segundo a pesquisa do Instituto Cordial.