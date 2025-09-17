Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ONU aumenta auxílio financeiro para países pobres na COP30

Autor Agência Brasil
Agência Brasil Autor
Tipo Notícia

A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou que irá aumentar a ajuda financeira para países menos desenvolvidos custearem os gastos com a participação na COP30, que será realizada em novembro, em Belém. 

De acordo com comunicado da presidência brasileira da COP30, o secretário-executivo do Bureau da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, sigla em inglês), Simon Stiell, informou que a taxa diária das Nações Unidas passará de US$ 144 para US$ 197. O valor é concedido a 144 países em desenvolvimento. 

O aumento atende demanda desses países que têm criticado os altos preços das acomodações na capital paraense, alegando impossibilidade de participação e um possível comprometimento da representatividade das nações-partes na conferência. O reajuste do valor teve apoio do Brasil.

Nesta quarta-feira (17), representantes da Presidência da COP30, da Secretaria Extraordinária para a COP30 da Casa Civil, do Ministério das Relações Exteriores, do governo do Pará reuniram-se com o UNFCCC para tratar dos preparativos do evento, entre eles a questão de hospedagem.

Confirmados

O Brasil informou que 79 países já confirmaram hospedagem em Belém, e 70 estão em negociação. Desde agosto, uma força-tarefa tem atendido as delegações individualmente para solucionar a hospedagem, transporte e outros serviços. 

Levantamento dos organizadores aponta que há mais de 42 mil quartos disponíveis na cidade para o período da conferência, distribuídos em hotéis, navios, imobiliárias e plataformas de hospedagem.

Além do aumento da taxa da ONU, o Brasil sugeriu que as Nações Unidas estudem um reforço emergencial para que as nações consigam cobrir integralmente os custos, conforme comunicado. 

 

