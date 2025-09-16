Projetos culturais terão R$ 5 milhões para valorizar a Pequena África

De acordo com os organizadores, os selecionados contribuirão para a preservação e valorização da memória e herança africanas na região da Pequena África. “Ao mesmo tempo, o edital garante investimento direto que fortalece manifestações culturais e organizações negras”, diz em nota o BNDES.

O certame foi liderado pelo Consórcio Viva Pequena África, formado pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (Ceap), Diáspora.Black e Feira Preta. O consórcio se tornou o parceiro gestor do edital após ter sido selecionado em chamada pública realizada em 2023 pelo banco.



A escolha dos projetos levou em conta os critérios de relevância, impacto social, tradição e trajetória, maturidade organizacional, viabilidade técnica e poder de articulação. A Casa Escrevivência, espaço cultural lançado pela escritora Conceição Evaristo em 2023, ficou com o primeiro lugar. O local, situado no Largo da Prainha, abriga todo o seu acervo literário.