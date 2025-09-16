Mutirões marcam a passagem do Dia Mundial da Limpeza

No próximo sábado (20), Dia Mundial da Limpeza, a partir das 7h da manhã, 22 cidades em todo o país realizarão mutirões e ações educativas para cuidar de suas praças, rios, mangues, praias, faixas de dutos.

A mobilização marca a passagem da data global, reconhecida pelas Nações Unidas e comemorada em cerca de 200 países.

No Brasil, a iniciativa é articulada pelo Instituto Limpa Brasil e desenvolvida em 20 estados e no Distrito Federal onde a Transpetro tem operações, como armazenamento e distribuição de petróleo, derivados, biocombustíveis e gás natural.

De acordo com os organizadores, o propósito é promover “ações de educação ambiental e economia circular”. Os resíduos coletados serão descartados de forma adequada. Os materiais reutilizáveis serão encaminhados a associações de catadores e recicladores.



Além dos mutirões nas 22 cidades no sábado, também haverá a partir desta terça-feira (16) ações de limpeza, oficinas, palestras, atividades educativas, jogos e teatro de bonecos em 37 cidades de 20 estados e do Distrito Federal.