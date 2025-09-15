Jornalistas do O POVO são indicadas ao prêmio Einstein +Admirados da Imprensa; veja como votar

Ana Rute Ramires (esq.) e Catalina Leite (dir.) são finalistas do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2025 / Crédito: FCO FONTENELE e FERNANDA BARROS/O POVO

Com duas representantes do Grupo de Comunicação O POVO, as jornalistas Ana Rute Ramires e Catalina Leite, estão indicadas ao Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2025 segue até o dia 19 de setembro. Em sua quinta edição, a disputa conta com 112 jornalistas e 72 veículos finalistas.

Iniciativa do Einstein Hospital Israelita, com organização do portal Jornalistas & Cia, reconhece profissionais e veículos de comunicação que atuam na cobertura dos temas. Na segunda fase da votação, o público deve selecionar, seguindo a ordem do 1º ao 5º colocado, os jornalistas e publicações favoritos em cada categoria. Saiba como funciona a votação do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar em 2025. O POVO+ é finalista em prêmio nacional de Jornalismo Socioambiental | SAIBA MAIS

O POVO: como votar nas finalistas do Einstein +Admirados 2025 Os internautas podem selecionar até cinco opções por categoria. A votação é aberta a jornalistas e profissionais de comunicação de agências, assessorias e empresas: Geral: Jornalista (TOP 25)

Jornalista (TOP 25) Especiais: Colunista e Jornalista Especializado em Ciência

Colunista e Jornalista Especializado em Ciência Jornalistas Regionais: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul

Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul Veículos: Agência de Notícias, Áudio (Programa de Rádio/Podcast), Jornais e Revistas (Impresso e/ou Digital), Programa ou Quadro de TV, Site/Portal, Veículo Especializado em Saúde e Bem Estar e Veículo Especializado em Jornalismo Científico Ao selecionar VOTAR AGORA, o usuário deve preencher nome completo, e-mail, veículo que atua e cargo (os dois últimos, em caso de profissional da comunicação). Em seguida, começa a selecionar a ordem nas categorias. Ana Rute Ramires A repórter com foco em Saúde Ana Rute Ramires é coordenadora da editoria de Cidades e colunista do O POVO. Ela concorre em duas categorias: TOP 25+ Admirados Jornalistas e Regional (Nordeste).