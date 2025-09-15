Jornalistas do O POVO são indicadas ao prêmio Einstein +Admirados da Imprensa; veja como votar

Jornalistas do O POVO são indicadas ao prêmio Einstein +Admirados da Imprensa; veja como votarAs jornalistas Ana Rute Ramires e Catalina Leite representam o Grupo de Comunicação na premiação de Saúde, Ciência e Bem-estar; veja como funciona votação
Com duas representantes do Grupo de Comunicação O POVO, as jornalistas Ana Rute Ramires e Catalina Leite, estão indicadas ao Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2025 segue até o dia 19 de setembro.
Em sua quinta edição, a disputa conta com 112 jornalistas e 72 veículos finalistas.
Iniciativa do Einstein Hospital Israelita, com organização do portal Jornalistas & Cia, reconhece profissionais e veículos de comunicação que atuam na cobertura dos temas.
Na segunda fase da votação, o público deve selecionar, seguindo a ordem do 1º ao 5º colocado, os jornalistas e publicações favoritos em cada categoria.
Saiba como funciona a votação do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar em 2025.
O POVO: como votar nas finalistas do Einstein +Admirados 2025
Os internautas podem selecionar até cinco opções por categoria. A votação é aberta a jornalistas e profissionais de comunicação de agências, assessorias e empresas:
- Geral: Jornalista (TOP 25)
- Especiais: Colunista e Jornalista Especializado em Ciência
- Jornalistas Regionais: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul
- Veículos: Agência de Notícias, Áudio (Programa de Rádio/Podcast), Jornais e Revistas (Impresso e/ou Digital), Programa ou Quadro de TV, Site/Portal, Veículo Especializado em Saúde e Bem Estar e Veículo Especializado em Jornalismo Científico
Ao selecionar VOTAR AGORA, o usuário deve preencher nome completo, e-mail, veículo que atua e cargo (os dois últimos, em caso de profissional da comunicação). Em seguida, começa a selecionar a ordem nas categorias.
Ana Rute Ramires
A repórter com foco em Saúde Ana Rute Ramires é coordenadora da editoria de Cidades e colunista do O POVO. Ela concorre em duas categorias: TOP 25+ Admirados Jornalistas e Regional (Nordeste).
Na edição anterior, a jornalista alcançou o TOP 3 do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar da região Nordeste. Ao lado da profissional, estavam Beatriz Castro, da TV Globo Nordeste, e Cinthya Leite, do Jornal do Commercio de Pernambuco.
Catalina Leite
Além de repórter e colunista de ciência, meio ambiente e clima, Catalina Leite é editora-adjunta do OP+. Na quinta edição do prêmio, concorre na categoria Regional (Nordeste).
