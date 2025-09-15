Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Físico Luiz Davidovich vence prêmio da Academia Mundial de Ciências

Autor Solimar Luz – repórter da Rádio Nacional
Tipo Notícia

O físico brasileiro Luiz Davidovich, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi o vencedor do Prêmio TWAS Apex 2025.

Concedido pela Academia Mundial de Ciências, vinculada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o prêmio, um dos mais importantes no cenário internacional, reconhece o trabalho de pesquisadores que contribuem para o avanço da ciência e da tecnologia no mundo.

Referência mundial em pesquisas voltadas ao impacto do ambiente em sistemas quânticos, Davidovich ressalta o papel transformador da ciência.

"Eu fico muito honrado com esse prêmio que recebi da Academia Mundial de Ciências, que eu considero que é uma entidade muito importante para o mundo, porque ela agrega cientistas de todo o mundo como da China, da Índia, da África e da América Latina. Essa entidade promove a cooperação entre esses cientistas, as conversas entre esses cientistas, muitas vezes de países que têm problemas, que estão em guerra. A ciência fura esses muros de preconceito, de guerra."

O físico brasileiro também destaca a importância do prêmio na área da ciência quântica.

"Essa área está presente em nosso cotidiano. Ela está por trás de computadores, de painéis solares, smartphones, ferramentas médicas – como lasers e máquinas de ressonância magnética –, materiais avançados, está por trás do GPS e mesmo na agricultura de precisão. Tudo isso usa a física quântica, usa a mecânica quântica. Então esse é um ano de celebração."

A cerimônia de entrega do Prêmio será realizada durante a 17ª Conferência Geral, que acontecerá no Rio de Janeiro entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro

Organizado em parceria com a Academia Brasileira de Ciências, o encontro terá como tema “Construindo um futuro sustentável: o papel da ciência, da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento global”.

