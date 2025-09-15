Belém faz parceria para instalar painéis solares em unidades públicas

A prefeitura de Belém espera economizar R$ 1,1 milhão ao ano com a instalação, em breve, de painéis solares em duas unidades de saúde e duas escolas municipais da cidade. A iniciativa é fruto de parceria com a Agência da ONU para Refugiados (Acnur). A prefeitura de Belém espera economizar R$ 1,1 milhão ao ano com a instalação, em breve, de painéis solares em duas unidades de saúde e duas escolas municipais da cidade. A iniciativa é fruto de parceria com a Agência da ONU para Refugiados (Acnur).

O acordo prevê fornecimento, instalação e manutenção dos painéis, sem custos para a prefeitura, nas unidades de saúde da família Guamá e nas escolas municipais Pedro Demo e Helder Fialho, ambas no distrito Outeiro. “Hoje, ao firmar essa parceria em uma área tão importante como a energia renovável, damos um passo para gerar economia aos cofres públicos, promover a sustentabilidade e contribuir para a preservação do nosso clima”, disse o prefeito Igor Normando. Em nota, a prefeitura explicou que as quatro unidades contempladas com os painéis solares foram selecionadas com base em dois no volume de consumo energético e no atendimento a população em situação de vulnerabilidade. A unidade de saúde Guamá, por exemplo, foi escolhida por ter maior número de atendimentos à população e, consequentemente, o maior consumo de energia elétrica. As duas escolas, no distrito Outeiro, foram selecionadas por atender também os refugiados venezuelanos da comunidade indígena Warao que buscam refúgio no Brasil.



Indígenas Warao No artigo Os Warao no Brasil, publicado no ano passado, a Acnur afirma que havia na época pouco mais de 7 mil indígenas Warao distribuídos por todas as regiões do Brasil. Destes, aproximadamente 800 vivem na região metropolitana de Belém, cidade que, segundo a entidade, “tem se consolidado como local de trânsito e destino” para os waraos e para pessoas de várias nacionalidades. Segundo a Acnur, a parceria oficializada na última quinta-feira (11) estabelece as novas bases para a cooperação técnica entre a entidade e os órgãos municipais, com o propósito de “promover ações conjuntas em prol da proteção, assistência e integração de pessoas refugiadas, solicitantes de asilo e apátridas.” Entre as ações previstas estão o apoio mútuo a iniciativas de acolhimento e integração de grupos em situação de maior vulnerabilidade, como acesso a documentos e oportunidade de trabalho e renda.