Amigos, parentes e músicos se despedem de Hermeto Pascoal

, na Areninha Cultural que leva o nome do artista, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro.

A cerimônia segue aberta ao público até as 21h.

O local fica perto do bairro Jabour, para onde o músico se mudou quando foi morar na capital fluminense e onde viveu boa parte da vida. A escolha foi um pedido do próprio artista.

Caldeirão de sonoridades

Para o filho do músico, Fábio Pascoal, a alcunha de bruxo dada a seu pai faz todo o sentido, porque o som que ele fazia era como um caldeirão multissensorial e repleto de sonoridades.