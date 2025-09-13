Aulas gratuitas de música são oferecidas no Complexo da Maré
As inscrições para participar das aulas podem ser feitas presencialmente na sede do Instituto Vida Real, na Rua Teixeira Ribeiro, s/n, nos fundos da Clínica da Família. Segundo os organizadores, os alunos poderão vivenciar o processo de ensino e aprendizagem da linguagem musical, que envolve a prática de tocar instrumentos, o estudo da teoria musical e o desenvolvimento da sensibilidade e da criatividade, proporcionando uma experiência completa de imersão no universo da música.
De acordo com o instituto, as atividades acontecem nos turnos da manhã, tarde e noite, com o objetivo de proporcionar às crianças e aos adolescentes, a partir de 13 anos, atividades culturais no contraturno escolar. Além de estimular o desenvolvimento cultural, o projeto também cria oportunidades de formação profissional.
“A gente acredita na valorização dos territórios e no desenvolvimento das comunidades do entorno da Linha Amarela. O Sons da Maré é um exemplo de como a cultura pode abrir caminhos e gerar oportunidades para a juventude”, afirmou a coordenadora de Comunicação, Sustentabilidade e Ouvidoria da Lamsa, Renata Britto.
Sobre o Instituto Vida Real
O Instituto Vida Real foi fundado em 2004 pelo líder comunitário Sebastião Antônio de Araújo, conhecido como Seu Tião, para oferecer novas oportunidades para jovens do Complexo da Maré. Conforme a entidade, o projeto começou com atividades de reforço escolar e informática e, ao longo dos anos, ampliou sua atuação, oferecendo também aulas de música, canto, teatro, fotografia, games e atendimento psicológico, hoje beneficiando mais de 220 alunos.
“Estamos transformando vidas no Complexo da Maré. Nosso trabalho mostra que as crianças da comunidade podem ser do bem, sonhar e conquistar espaço na sociedade”, disse Sebastião.
Alguns professores do Instituto são ex-alunos, o que demonstra o impacto social da iniciativa. Esse é o caso de Carlos Eduardo Machado. “Hoje, minha vida é música. Dou aulas e também toco em outros lugares, mas poder ensinar novos jovens que estão começando é uma experiência incrível”, afirmou Carlos.