TV Brasil: show inédito neste sábado homenageia Angela Ro Ro

Em tributo à diva da música brasileira Angela Ro Ro, que morreu na última segunda-feira (8) aos 75 anos, a TV Brasil exibe uma apresentação inédita e exclusiva da pianista, cantora e compositora.

O show "Cheia de Amor pra Dar" vai ao ar na madrugada deste sábado (13) para domingo (14), à meia-noite, no programa Cena Musical, comandado por Bia Aparecida. Após a exibição na telinha, o conteúdo especial fica disponível no app TV Brasil Play e também pode ser acompanhado no YouTube do canal público. Última performance registrada em vídeo por Angela Ro Ro para a televisão, o espetáculo foi gravado pela emissora no dia 13 de março deste ano, no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. A produção traz a homenageada no palco com seu carisma, espontaneidade e bom humor. O jeito irreverente e a personalidade autêntica da artista se destacam no emocionante show. Sem saber que era uma despedida, Ângela Maria Diniz Gonçalves abriu o coração para falar sobre sua paixão pela música e pelo público. Com a inconfundível voz grave e rouca, que deu origem ao apelido e nome artístico, Angela Ro Ro interpreta o vasto repertório de sucessos da sua trajetória. A veterana entoa os clássicos autorais "Amor, Meu Grande Amor", "Came e Case" e "Compasso". A seleção musical ainda inclui canções como "Tola Foi Você", "Fogueira" e "Só nos resta viver".

A homenageada também canta temas internacionais como "Ne Me Quitte Pas", de Jacques Brel, e "Night And Day", de Cole Porter. Ainda empresta seu talento para "Simples Carinho", de João Donato e Abel Silva, além de "Escândalo", obra composta por Caetano Veloso para ela. Trajetória No show que celebrava as suas quatro décadas de vida artística, Angela Ro Ro é acompanhada pelo pianista Ricardo Mac Cord. Com mais de 13 álbuns lançados ao longo da carreira iniciada nos anos 1970, além de participações em coletâneas especiais, a artista deixa mais de uma centena de gravações. Angela Ro Ro marcou época e fez história na cena da MPB. A sua trajetória foi influenciada pelo trabalho de ícones da música como Elis Regina, Maysa, Jacques Brel e Ella Fitzgerald. Também compôs canções gravadas por personalidades de renome nacional como Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Marina Lima, Simone e Zélia Duncan

Hospitalizada desde junho, a cantora e compositora enfrentava um quadro de infecção pulmonar e não resistiu ao agravamento da doença no decorrer da internação. Angela Ro Ro completaria 76 anos em dezembro. Sobre a atração Lançado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da música nacional. Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. A produção com janela semanal traz espetáculos que revelam e celebram a diversidade e a riqueza da sonoridade brasileira. O comando da atual temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora da emissora pública. Na nova leva de episódios, a atração exibe performances exclusivas de personalidades de vários gêneros.