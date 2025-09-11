Caminhos da Reportagem da TV Brasil vence 2º Prêmio do Judiciário

Ambas as produções venceram no eixo temático Inteligência Artificial, Inclusão Digital e Desinformação, na categoria Jornalismo em Vídeo. Durante a premiação, o ministro Barroso refletiu sobre como o jornalismo tem sido impactado pelas redes sociais e pelas plataformas digitais. “A ascensão da internet democratizou o conhecimento, sem o filtro editorial. Democratizou-se o acesso, mas abriram-se as avenidas para discursos de ódio e teorias da conspiração”, lembrou. Conquistando o primeiro lugar, a reportagem “Eleição sem Filtro”, lançada em setembro de 2024, sob a autoria de Marieta Cazarré e equipe, mergulha entre o passado e o presente dos processos eleitorais no Brasil.

Para Marieta, “o reconhecimento a este trabalho reforça a importância de refletirmos sobre temas essenciais para a democracia, como a liberdade de imprensa e o impacto das fake news”. “Além disso, é um incentivo para seguirmos fazendo jornalístico público”, conta. O Caminhos da Reportagem também conquistou a segunda colocação na mesma categoria com a produção “Eu Quero Votar para Presidente – os 40 anos das Diretas Já!”, exibida em abril de 2024. Na atração, o jornalista Thiago Padovan e equipe resgatam um período marcante da história nacional, relembrando uma das maiores campanhas cívicas do país.

“Dedico este prêmio aos trabalhadores e às trabalhadoras da EBC que lutam diariamente para construir uma comunicação pública ética e relevante”, pontua o repórter. Cidinha Matos, diretora de Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), destaca que a presença da TV Brasil entre os vencedores do II Prêmio de Jornalismo Judiciário reafirma a qualidade da comunicação pública. “O Caminhos da Reportagem é um exemplo do trabalho sério do jornalismo público da EBC, contribuindo para a consciência crítica dos cidadãos e cidadãs”, assegura.

Nesse sentido, o diretor-presidente da EBC, Andre Basbaum, afirma que a empresa “tem muito orgulho do trabalho da equipe que contribui para o fortalecimento da democracia e da cidadania”. “Nosso trabalho é comprometido com esses valores que são intrínsecos à comunicação pública, tão necessária no Brasil de hoje", resume. Sobre o prêmio O II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário é uma realização conjunta do Supremo Tribunal Federal (STF), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Tribunal Superior do Trabalho (TST), do Superior Tribunal Militar (STM), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho da Justiça Federal (CJF).