Pref TV leva Rede Nacional de Comunicação Pública a Caruaru

Começou a funcionar nesta segunda-feira (8), no canal 6 do sinal digital da cidade de Caruaru (PE), a Pref TV. A emissora passa a ser a mais nova associada à, liderada pela

A Pref TV já era parceira da EBC quando funcionava apenas pelo Youtube – tendo participado das transmissões do Arraiá Brasil 2025, que levou a todo o país os festejos juninos de várias localidades. Com a transmissão agora em sinal aberto digital, os moradores do agreste pernambucano vão ter acesso à programação da TV Brasil e também do Canal Gov, Canal Educação e Canal Saúde.

A estrutura para a transmissão dos canais foi viabilizada pelo Programa Brasil Digital, do Ministério das Comunicações, que financia a expansão da rede pública de televisão dentro do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo do Brasil.

A cidade de Caruaru é uma das primeiras 30 cidades do país em que foram instalados transmissores para TVs públicas. Atualmente, a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), liderada pela EBC, tem 167 emissoras de TV associadas, em 2.535 municípios, e 165 emissoras de rádio, em 111 municípios.

"A estrutura que estamos inaugurando tem como objetivo levar informação e cultura para todos os moradores. O Programa Brasil Digital nasceu do compromisso do governo de deixar o Estado mais próximo das pessoas, prestando contas e mostrando seus serviços, para que as políticas públicas sejam usadas pela população", afirmou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Segundo ele, "o fortalecimento da comunicação pública é um legado que deixamos para o país".