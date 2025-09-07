Roda do Choro terá Batucada no aniversário de 102 anos da Rádio MEC

No programa, os instrumentistas que compõem essa suingada roda de choro apresentam um repertório que une clássicos imortais a obras autorais. A gravação foi realizada nos estúdios da Rádio MEC, na sede da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), no Rio de Janeiro.

Participam desta edição os músicos: Eduardo Neves, Kiko Horta, Aquiles Moraes, Antonio Neves, Luis Felipe de Lima, João Buíde, Gabriel Lôddo, Lucas Videla, Bernardo Aguiar e Jovi Joviniano.

O repertório apresentado durante o programa inclui: À Queima Roupa (Eduardo Neves/Rodrigo Lessa), Língua de Preto (Honorino Lopes), Marilene (Benedito Lacerda/Pixinguinha), Quizás, quizás, quizás (Osvaldo Farrez), Um Chorinho em Cochabamba (Eduardo Neves/Rogério Caetano), Perigoso (Orlando Silveira/Esmeraldino Sales), Vale Tudo (Jacob do Bandolim), Barracão de Zinco (Luiz Antonio/Oldemar Magalhães), Proeza de Sólon (Pixinguinha/Benedito Lacerda), Maxxie Acebolado (Eduardo Neves) e Mas que Rica Chinoquinha (Eduardo Neves).

Sobre o programa

O programa Roda de Choro da Rádio MEC apresenta artistas clássicos e contemporâneos que fazem do choro um estilo musical brasileiro respeitado mundo afora por sua originalidade e sofisticação. A produção é feita com gravações de grupos, músicos e compositores, ao vivo no estúdio.