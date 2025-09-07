Roda do Choro terá Batucada no aniversário de 102 anos da Rádio MEC
No programa, os instrumentistas que compõem essa suingada roda de choro apresentam um repertório que une clássicos imortais a obras autorais. A gravação foi realizada nos estúdios da Rádio MEC, na sede da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), no Rio de Janeiro.
Participam desta edição os músicos: Eduardo Neves, Kiko Horta, Aquiles Moraes, Antonio Neves, Luis Felipe de Lima, João Buíde, Gabriel Lôddo, Lucas Videla, Bernardo Aguiar e Jovi Joviniano.
O repertório apresentado durante o programa inclui: À Queima Roupa (Eduardo Neves/Rodrigo Lessa), Língua de Preto (Honorino Lopes), Marilene (Benedito Lacerda/Pixinguinha), Quizás, quizás, quizás (Osvaldo Farrez), Um Chorinho em Cochabamba (Eduardo Neves/Rogério Caetano), Perigoso (Orlando Silveira/Esmeraldino Sales), Vale Tudo (Jacob do Bandolim), Barracão de Zinco (Luiz Antonio/Oldemar Magalhães), Proeza de Sólon (Pixinguinha/Benedito Lacerda), Maxxie Acebolado (Eduardo Neves) e Mas que Rica Chinoquinha (Eduardo Neves).
Sobre o programa
O programa Roda de Choro da Rádio MEC apresenta artistas clássicos e contemporâneos que fazem do choro um estilo musical brasileiro respeitado mundo afora por sua originalidade e sofisticação. A produção é feita com gravações de grupos, músicos e compositores, ao vivo no estúdio.
102 anos de Rádio MEC
A Rádio MEC, emissora mais antiga em operação no país e uma das pioneiras da radiodifusão mundial, completa 102 anos no ar neste domingo. Criada em 1923 como Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a estação foi idealizada por um grupo de cientistas e educadores liderado por Edgard Roquette-Pinto, com o objetivo de utilizar o rádio como ferramenta de educação e difusão cultural.
A programação é dedicada a concertos clássicos, debates intelectuais, programas educativos e transmissões de eventos culturais, tornando-se referência no rádio brasileiro de conteúdo voltado ao enriquecimento cultural do público. Nomes como Fernanda Montenegro, Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira já colaboraram com a emissora.
Rádio MEC hoje
Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% da programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.
A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.
Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.