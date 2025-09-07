Risco de clima seco e queimadas permanece alto no interior do país

A permanência de massas de ar seco no interior do país e a pouca força da massa polar que atingiu as regiões Sul e Sudeste impediram a mudança do clima seco no interior do país.

Segundo o alerta, a situação é crítica, com risco considerado emergencial, em todo o norte, nordeste, noroeste e oeste paulistas, entre este domingo (7) e a quinta-feira (11). No dia 12, as condições começam a melhorar, descendo aos patamares de alerta e, na região de Campinas, de risco alto. O padrão usado pelo órgão estabelece quatro patamares: baixo, alto, alerta e emergência, do menos propício para incêndios ao mais perigoso.

O interior do país, principalmente nos estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins e Bahia, tem alerta para baixa umidade do ar (abaixo de 12%) vigente para hoje, emitido pelo Inmet. Estes alertas tem se repetido nas últimas semanas, tanto com recomendações de cuidado com incêndios quanto com pedido de atenção às condições de saúde, principalmente de crianças e adolescentes.

O interior paulista segue em situação de atenção para queimadas desde o começo da época seca, em maio. Neste ano, as melhores condições de umidade e a atuação preventiva de bombeiros e da Defesa Civil obtiveram bons resultados, com queda de cerca de 70% dos focos de queimadas e incêndios, um dos melhores resultados do país.

Em geral, os estados têm tido diminuição de focos e áreas queimadas, quando comparados a 2023 e 2024, que por sua vez foram anos atípicos. Entre as causas estão um trabalho integrado entre as equipes nacionais e estaduais de prevenção e combate e o aumento da fiscalização e penas contra queimadas não autorizadas.