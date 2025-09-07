Rádio MEC completa 102 anos como símbolo de cultura e educação no país

Fundada em 1923 como Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a emissora nasceu do ideal de cientistas e educadores liderados por Edgard Roquette-Pinto, que enxergaram no rádio uma poderosa ferramenta para democratizar o acesso à educação e à cultura. Em 1936, passou a integrar o Ministério da Educação e foi rebatizada como Rádio MEC, consolidando-se como referência nacional em programação educativa e cultural.

Desde 2007, a Rádio MEC é gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e mantém uma grade dedicada à música clássica, literatura, artes e debates intelectuais. Ao longo de sua trajetória, contou com a colaboração de grandes nomes da cultura brasileira, como Fernanda Montenegro, Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira.

“A Rádio MEC é a referência mais longeva em comunicação pública no Brasil e temos orgulho na EBC de manter viva essa tradição. Com 102 anos, ela é uma referência em cultura e música de qualidade, agora em várias capitais do país”, afirma Bráulio Ribeiro, diretor-geral da empresa.

Thiago Regotto, gerente-executivo de Rádios da EBC, destaca que a emissora continua inovando.