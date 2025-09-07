Hoje é Dia: Independência e aniversário da Rádio MEC são os destaques

Acidente com Césio 137 em Goiânia. Em 13 de setembro de 1987, dois catadores de material reciclável encontraram um aparelho de radiologia abandonado nas ruínas de um antigo hospital da capital e o venderam a um ferro velho, onde ele foi desmontado, provocando o vazamento do material radioativo. Mais de mil pessoas foram contaminadas e quatro morreram

Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas - comemoração instituída pela Lei Nº 12.646, de 16 de maio de 2012. Tem por finalidade marcar a data do início do acidente radiológico de Goiânia, ocorrido a partir de 13 de setembro de 1987

