Conversa com o Autor estreia série de entrevistas gravadas na Flip

Durante o mês de setembro, o programa Conversa com o Autor, da, transmite uma série especial de entrevistas gravadas durante a Festa Literária Internacional de Paraty de 2025. A escritora paulista Lília Guerra participa da primeira edição de bate-papos conduzidos pela jornalista Katy Navarro, que vai ao ar neste domingo (7), às 12h30.

Ao longo do programa inédito, Lilia destaca que sua narrativa foca em mulheres da periferia e nas histórias de luta, Escritora paulista Lília Guerra participa da primeira edição. Sua narrativa foca em mulheres da periferia e nas histórias de coragem e resistência ao preconceito e à violência.Finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2024 com o livro O céu para os bastardos, a escritora é reconhecida também pela obra Perifobia.

Lilia Guerra nasceu em 1976, em uma família matriarcal, formada pela mãe, a avó e a irmã. A autora conta para Katy Navarro que a escrita veio da convivência com essas mulheres. As histórias ficaram na memória de Lilia, que tem duas filhas, vive na cidade de Tiradentes, em São Paulo, e trabalha como assistente de enfermagem para o Sistema Único de Saúde (SUS).

A entrevistada do Conversa com o Autor começou a carreira de escritora em 2014 com o livro Amor Avenida. Depois seguiu com outros livros publicados: Perifobia, Rua do larguinho, Crônicas para colorir a cidade e Novelas que escrevi para o rádio Vol. 1, 2 e 3.

Apresentado por Katy Navarro e com produção de Rafael Tavares, o programa Conversa com o Autor tem o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura. A atração semanal da Rádio MEC recebe escritores para entrevistas sobre suas publicações e assuntos variados do mundo dos livros.