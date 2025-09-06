Nova temporada do Memória Musical estreia com Margareth Menezes

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, é a primeira convidada da nova temporada do programa Memória Musical, da Rádio Nacional. A produção vai ao ar neste domingo (7), às 13h, e promete uma animada conversa com o apresentador Mario Sartorello sobre canções que marcaram a trajetória da artista. Considerada um dos maiores nomes do cenário artístico brasileiro, Margareth Menezes começou a cantar ainda na infância. Natural de Salvador, na Bahia, a entrevistada coleciona uma carreira de prestígio e sucessos.

Em 1987, gravou a primeira música, lançada em formato de LP: Faraó (Divindade do Egito), que vendeu mais de 100 mil cópias. Desde então, trilha uma trajetória bem-sucedida, com 14 álbuns lançados. Além disso, já recebeu indicações ao Grammy Latino. No Memória Musical, Margareth Menezes compartilha músicas de artistas nacionais que estão entre as suas favoritas. A playlist apresentada durante o programa inclui: O Quereres (Caetano Veloso),

Tocando em Frente, interpretada por Maria Bethânia (Renato Teixeira/Almir Sater),

Tempo Rei (Gilberto Gil),

Coqueiro de Itapoã (Dorival Caymmi),

O Mar Serenou, interpretada por Clara Nunes (Candeia),

Nos Bailes da Vida (Milton Nascimento/Fernando Brant),

Metamorfose Ambulante (Raul Seixas),

Codinome Beija Flor (Cazuza/Reinaldo Arias),

Força Estranha, interpretada por Gal Costa (Caetano Veloso)

e Mistério do Planeta (Novos Baianos). Memória Musical Um dos programas mais antigos da Rádio Nacional FM Brasília, o Memória Musical convida, a cada episódio, personalidades a compartilhar uma playlist com dez músicas que marcaram suas vidas, dividindo lembranças e experiências. Nomes relevantes como Cristiane Sobral, Malu Mader, Lulu Santos, entre outros, já participaram.

Sobre a Rádio Nacional A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões. A Rádio Nacional vem consolidando seu crescimento de audiência em diversas capitais brasileiras, conforme dados da Kantar IBOPE Media. Em julho, emissoras da rede registraram aumentos significativos no Rio de Janeiro (28%), São Paulo (9%), Recife (16%) e Brasília (5%), onde se mantém como a rádio pública mais ouvida. Os dados são comparativos a audiência do mês de junho. Esse avanço reforça a tendência observada no segundo trimestre de 2025, quando a rede teve crescimento médio de 27% na faixa das 6h às 19h. Com programação voltada à cultura, informação e cidadania, a Rádio Nacional reafirma seu papel como referência em conteúdo público de qualidade em todo o país.