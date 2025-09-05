Veículos da EBC transmitem Desfile Cívico-Militar do 7 de setembro

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) prepara transmissão e cobertura especiais do Dia da Independência, neste domingo, 7 de setembro. O tradicional Desfile Cívico-Militar de Brasília (DF) ganha espaço nos veículos da instituição, levando aos lares de milhões de brasileiros imagens, informações e análises sobre a data. O tema das celebrações deste ano é ‘Brasil Soberano’. O início do Desfile na capital federal está previsto para as 9 horas. prepara transmissão e cobertura especiais do Dia da Independência, neste domingo, 7 de setembro. O tradicional Desfile Cívico-Militar de Brasília (DF) ganha espaço nos veículos da instituição, levando aos lares de milhões de brasileiros imagens, informações e análises sobre a data. O tema das celebrações deste ano é ‘Brasil Soberano’.

O diretor-presidente da EBC, Andre Basbaum, destaca a relevância da iniciativa: “Para a EBC, o 7 de Setembro equivale a uma Copa do Mundo. É um momento de mobilização total, em que tradição, expertise, carinho e vontade se unem para entregar uma cobertura à altura da celebração da nossa soberania". Basbaum lembra que a empresa reforça o papel essencial da comunicação pública na valorização da identidade nacional, alinhando-se ao tema do evento, ‘Brasil Soberano’. "A cobertura do 7 de Setembro é um marco no calendário da EBC e manteremos o padrão de excelência que o público já conhece, oferecendo uma transmissão ampla, informativa e acessível a todos os brasileiros e em diferentes canais”, completa. "Este ano, o 7 de Setembro ainda tem um diferencial, que é o de reafirmar a soberania do país e a força de suas instituições democráticas. E a transmissão da EBC vai corresponder a este momento, trazendo detalhes de cada eixo que serão tratados no desfile", complementa o diretor-geral da EBC, Bráulio Ribeiro.

Veículos públicos A programação da TV Brasil começa logo cedo, às 8h, com a expectativa para a cerimônia e a chegada do público. Além de Brasília, haverá entradas também do Rio de Janeiro e de São Paulo. A transmissão especial do desfile começa a partir das 9h, com especialistas comentando os símbolos da festa e o significado histórico do 7 de setembro. Na Rádio Nacional, boletins jornalísticos ao longo do dia vão atualizar os ouvintes sobre o andamento do Desfile. A Rádio Nacional da Amazônia apresenta ainda edições especiais do programa Natureza Viva, às 9h, e Ponto de Encontro, às 10h. A Agência Brasil e a Radioagência Nacional integram a cobertura factual direcionada ao público amplo e também a outros veículos de comunicação que queiram aproveitar os materiais, seja em texto, foto ou áudio.

Rede Gov No Canal Gov, a transmissão terá início às 8h, com a apresentação de um programa especial com reportagens, entradas ao vivo da Esplanada dos Ministérios, do Rio de Janeiro e de São Paulo, e convidados especiais. Além da participação do público via redes sociais, a emissora contará com representantes do governo federal e de cada uma das Forças Armadas, que vão falar sobre os detalhes da cerimônia. Já a Rádio Gov entrará em rede, ao vivo. Emissoras de rádio de todo o país poderão retransmitir o desfile pelo mesmo sinal de satélite do programa A Voz do Brasil ou por streaming. Para os ouvintes, a cobertura completa estará disponível no player do portal, no endereço radiogov.ebc.com.br.