Rio teve um dia de sol forte, mas no final de semana tempo muda

Autor Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
O Rio de Janeiro teve nesta sexta-feira (5) um dia de tempo quente e seco. O céu esteve predominante claro, com poucas nuvens no céu. A temperatura máxima atingiu os 33,4ºC, em Guaratiba, na zona oeste da cidade. A mínima da madrugada ficou em 14,3ºC, em Jacarepaguá, na mesma região. 

Em pleno inverno, a temperatura acima dos 30ºC pode ser considerada um veranico. As praias tiveram grande movimento de banhistas para aproveitar o dia de sol.

Para este sábado (6), a previsão é que o tempo vai mudar com a aproximação de uma frente fria. A previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca, a partir do final da manhã. Temperatura entrará em declínio. A previsão do Sistema Alerta Rio, é que a temperatura máxima não ultrapasse os 26ºC. 

Os ventos estarão moderados, com rajadas que podem chegar aos 50 quilômetros por hora.

Para o domingo (7), o transporte de umidade do oceano em direção ao continente manterá o tempo instável. O céu estará nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca isolada durante todo o dia. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 23ºC.

São Paulo

Em São Paulo, neste final de semana, a chegada de uma frente fria provocará uma queda brusca na temperatura. Para este sábado, a previsão, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de céu com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima ficará em torno dos 15ºC e a máxima não ultrapassará os 20ºC. 

Para o domingo (7), a previsão é um dia de chuva e trovoadas isoladas, com a temperatura variando entre a mínima de 15ºC e a máxima, de 20ºC.

Porto Alegre terá um final de semana de muito frio, com possibilidade de geada e ventos fracos a moderados com rajadas. A temperatura mínima ficará em 9ºC e, a máxima, em 14ºC. 

Para o domingo (7), a previsão é que o frio se repetirá, com a mínima chegando aos 10ºC e a máxima em 14ºC, podendo gear novamente na capital.

Norte

No Norte do país, a meteorologia prevê um final de semana com céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada nas cidades de Belém e Manaus. A capital paraense terá um sábado de temperatura máxima chegando aos 33ºC, e a capital amazonense terá uma temperatura máxima um pouco mais elevada, atingindo os 35ºC.

Em Brasília, no final de semana, a temperatura ficará mais amena, com a máxima chegando aos 29ºC, no sábado, com umidade relativa do ar em torno dos 25%. Já no domingo, Dia da Independência, a temperatura máxima chega aos 28ºC, mas a umidade relativa do ar ficará em 20%. 

Essa umidade baixa pode causar ressecamento da pele e das mucosas, irritação nos olhos, boca e nariz, sangramentos nasais e agravar problemas respiratórios como asma e rinite, além de aumentar a suscetibilidade a infecções.

