Festa Literária Internacional começa nesta sexta-feira em Maricá

Começa nesta sexta-feira (5) a 10ª Festa Literária Internacional de Maricá (Flim) na Orla do Parque Nanci, promovida pela prefeitura por meio da Secretaria de Educação. O evento vai homenagear a escritora Conceição Evaristo, além de receber cantores como Seu Jorge, Mari Fernandez, Jorge Vercillo e Thiago Martins.

Segundo a prefeitura, serão mais de 70 debates, rodas de conversa e apresentações culturais, até 14 de setembro, das 8h às 20h. Às sextas, sábados e domingos, das 20h às 23h, acontecem as apresentações musicais.

"Toda a minha obra estará disponível no evento, e eu estarei presente para conversar com leitores e dar autógrafos. Além disso, vai ser uma oportunidade para estar com vários escritores e escritoras do país", diz Conceição Evaristo, vencedora de prêmios como o Jabuti, que vai fazer palestra no domingo (14), às 19h.

Além de Conceição Evaristo, estarão presentes na Flim nomes como Bárbara Carine, Eliana Alvez Cruz, Jeferson Tenório, Luiz Antônio Simas, Thiago Gomide, Helena Theodoro, Fernando Ceylão e Paulinho Serra, José de Abreu, Bela Gil e Maristella Sodré, Xico Sá e Leo Jaime, Teresa Cárdenas (Cuba), Eliseu Baroni (Guiné-Bissau), Balam Rodrigo (México), Projota, Hélio de La Peña, Nath Finanças, Maria Ribeiro.

Segundo a curadora da Flim, Renata Costa, é uma alegria enorme anunciar que, nos dez anos da festa, a grande homenageada é Conceição Evaristo.