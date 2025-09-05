Cinéfilos exaltam Silvio Tendler: "absolutamente fundamental"

“Entrar em um cinema para assistir ao documentário sobre o governo Goulart, 20 anos após o golpe de Estado que o depôs da Presidência da República, era um ato político, um protesto contra a ditadura militar. Silvio Tendler montou o documentário com emoção. Seu objetivo era informar, mas também emocionar. E conseguiu”, recorda.

O filme teve 1 milhão de espectadores. Em entrevista à Agência Brasil, Jorge Ferreira recorda-se do impacto. “Eu assisti ao filme, com o cinema lotado, e presenciei pessoas chorando e outas com os olhos vermelhos. Eu mesmo me emocionei com a cena de um avião partindo com Jango para o exílio, ouvindo Milton Nascimento cantando Coração de Estudante. Silvio Tendler certamente não imaginou que o filme Jango seria um sucesso de público, muito menos que se tornaria uma obra da maior relevância na cinegrafia brasileira.”

A importância do documentarista para a formação de visões sobre o Brasil é também destacada pelo cineasta Sérgio Machado.