Começam hoje as inscrições para o vestibular da Unesp
inscrições para o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) estão abertas a partir desta quinta-feira (4), e vão até o dia 8 de outubro, com 5.867 vagas em 24 cidades do estado de São Paulo.
O exame possibilita o ingresso em 136 cursos de graduação. As provas do vestibular acontecem no dia 2 de novembro, para a primeira fase, e 7 e 8 de dezembro, para a segunda fase, em 35 cidades do estado de São Paulo.
A taxa de inscrição é R$ 210. Os estudantes matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista têm desconto de 75% da taxa de inscrição, pagando R$ 52,50.
A partir do Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP), a Unesp direciona 50% das vagas de cada curso para estudantes que tenham concluído todo o ensino médio em escola pública. Dessas vagas, 35% são reservadas a candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas.
Confira as vagas disponíveis nos cursos da Unesp em cada cidade:
- Araçatuba - 112 vagas.
- Araraquara - 678 vagas.
- Assis - 309 vagas.
- Bauru - 899 vagas.
- Botucatu - 478 vagas.
- Dracena - 62 vagas.
- Franca - 328 vagas.
- Guaratinguetá - 243 vagas.
- Ilha Solteira - 234 vagas.
- Itapeva - 58 vagas.
- Jaboticaba - 224 vagas.
- Marília - 351 vagas.
- Ourinhos - 46 vagas.
- Presidente Prudente - 461 vagas.
- Registro - 56 vagas.
- Rio Claro - 373 vagas.
- Rosana - 50 vagas.
- São João da Boa Vista - 62 vagas.
- São José do Rio Preto - 344 vagas.
- São José dos Campos - 96 vagas.
- São Paulo - 185 vagas.
- São Vicente - 64 vagas.
- Sorocaba - 64 vagas.
- Tupã - 90 vagas.
Todas as orientações do exame podem ser encontradas no Manual do Candidato na página da Unesp.
