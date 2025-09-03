Inep seleciona professores para elaborar e revisar o Encceja

Os professores do ensino público interessados em colaborar com o Banco Nacional de Itens (BC-BNI) para elaboração, revisão de itens e de atividades do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) poderão se inscrever de 22 de setembro a 5 de novembro. Os professores do ensino público interessados em colaborar com o Banco Nacional de Itens (BC-BNI) para elaboração, revisão de itens e de atividades do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) poderão se inscrever de 22 de setembro a 5 de novembro.

O edital com as regras de cadastramento, seleção e credenciamento dos colaboradores foi publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A medida tem o objetivo de ampliar a quantidade de profissionais qualificados de todo o Brasil e credenciados nos processos de avaliação educacional desenvolvidos pelo instituto. A inscrição deve ser feita no site do Sistema BNI. >> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Requisitos Para se inscrever no BC-BNI, o docente deve ser servidor público concursado, ativo ou inativo, do ensino básico ou superior, nas esferas municipal, estadual, distrital ou federal, e ter conhecimentos de informática e diploma de ensino superior. Os candidatos não podem ser do quadro de servidores efetivos ou comissionados dos ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e dos órgãos vinculados às duas pastas. Documentos A seleção inclui a análise documental dos candidatos. Para a comprovação da formação acadêmica, deverá ser inserido no sistema de cadastro o diploma, frente e verso, certificado ou declaração de conclusão de curso.

Para a comprovação da experiência docente, são válidos o contrato na carteira de trabalho que informe o cargo, nível de ensino e modalidade em que assumiu função docente, além da data de admissão e demissão, quando for o caso; declaração da instituição empregadora e ato de nomeação, em Diário Oficial. Os inscritos que não comprovarem as informações prestadas serão desclassificados; não poderão participar de outras chamadas públicas do Inep pelo período de 2 anos e poderão responder judicialmente pelo ato. Seleção O resultado final dos selecionados será divulgado em 11 de fevereiro de 2026.

Para serem considerados aprovados, os selecionados vão passar por uma capacitação e deverão ter aproveitamento mínimo nas atividades propostas. Somente depois de credenciados, os professores passam a fazer parte do banco de colaboradores, coordenado pelo Inep. Os convocados participarão da elaboração e revisão de itens das áreas avaliadas pelo Encceja do ensino fundamental: ciências naturais; matemática; língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física; redação; história e geografia.