UFRJ propõe "Re-Amazonizar o Brasil" no Festival do Conhecimento 2025

O Festival do Conhecimento 2025 da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) terá uma programação de reflexões que põe os povos amazônicos no centro do debate. Com o tema “Re-Amazonizar o Brasil: Saberes Ancestrais e Tecnologias", o evento acontece nos dias 4 e 5 de setembro, no Fórum de Ciência e Cultura, Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo a UFRJ, estarão presentes lideranças indígenas, pesquisadores, artistas e ativistas para debater os desafios da Amazônia e das mudanças climáticas globais, além de refletir sobre futuros possíveis para o planeta.

“O Festival do Conhecimento deste ano entra em sintonia com a COP30 ao discutir questões urgentes ligadas ao clima. É como se tivéssemos, aqui no Rio de Janeiro, uma pré-conferência do clima, pois teremos a oportunidade de reunir algumas das lideranças que estarão em Belém”, destaca Ivana Bentes, pró-reitora da Extensão da UFRJ”.

“Ao reunir saberes ancestrais, ciência, arte e políticas públicas, reafirmamos o papel da UFRJ como articuladora de soluções para os grandes desafios do nosso tempo”, completa a pesquisadora.



A abertura oficial ocorre no dia 4, às 10h, com a apresentação do o Manifesto Clima é Saúde, Saúde é Clima, do qual a UFRJ é signatária.