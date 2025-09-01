Operação no Complexo do Chapadão deixa três mortos no Rio de Janeiro

O subtenente Figueira foi morto dentro de uma igreja, onde fazia varredura. Criminosos apareceram de dentro de um cômodo e um tiro atingiu o militar, na altura do pescoço, acima do colete balístico. O policial ainda foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu ao ferimento.

Por medida de segurança, 10 escolas da rede municipal de ensino na comunidade ficaram fechadas. Dois ônibus urbanos foram sequestrados por criminosos e atravessados na pista para impedir a entrada das forças de segurança do Estado.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Em nota, a PM lamentou a morte do subtenente, Anderson de Souza Figueira, do batalhão de Irajá.